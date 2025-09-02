Cinco rincones de Madrid que solo un auténtico madrileño te enseñaría, según la revista Viajar

Madrid es una ciudad que te envuelve. Sus enclaves enamoran a residentes y turistas, convirtiéndola en una de las ciudades más visitadas del mundo. Detrás de la Puerta del Sol, la Plaza Mayor o el Parque del Retiro se encuentran muchos otros rincones que pasan desapercibido en el día a día, pero que no son más que una muestra más del arte de la ciudad. Un verdadero madrileño, amante de la ciudad, nacido o no en ella, te llevará a estos espacios, aquellos que no aparecen en ninguna guía, donde no llegan las cámaras de los turistas, solo la experiencia de los residentes. Es por ello que, a continuación, desvelamos alguno de estos lugares.

El Cine Doré

Este edificio de la Filmoteca Española no pasa desapercibido en la calle Santa Isabel. Su fachada en color salmón es inconfundible, pero esta no es su mayor cualidad, sino lo que contiene en su interior. La cartelera ofrece desde ciclos de clásicos hasta coloquios y estrenos; con un puñado de pases que van cambiando diariamente. Es recomendable visitar su web para elegir el día con antelación. Se aconseja elegir una película que se pueda ver en la Sala 1, que forma parte de un escenario de teatro perfectamente conservado desde su levantamiento en 1913. El precio de las entradas es de 3 euros y se pueden adquirir en las propias taquillas del recinto.

Parque de las Siete Tetas

Hablamos del Cerro del Tío Pío, también llamado el Parque de las Siete Tetas por sus verdes montículos que a algunos se les asemejan a unos senos. Desde cualquiera de sus siete cordilleras se ven Torrespaña, las Cinco Torres, los edificios clásicos madrileños e incluso la montaña de la sierra. Además, el parque tiene mirador, equipamientos deportivos, zonas infantiles, carril bici y quiosco con terraza, un sinfín de actividades disponibles para finalizar la jornada en el mejor ambiente posible. Cientos de madrileños charlan, comen, sacan fotografías y disfrutan del atardecer en este enclave madrileño que se ha convertido en parada obligatoria a nuestro paso por la ciudad.

Los restaurantes chinos de Usera

La oferta gastronómica de Madrid es insuperable. Todo tipo de platos típicos de la región a disposición de sus visitantes. En cambio, poca gente conoce la oferta gastronómica oriental de uno de sus barrios. Hablamos de Usera, donde se encuentra gran parte de la población china de la capital. Esto ha facilitado la aparición de numerosos restaurantes chinos, que sirven de reclamo para cientos de visitantes. Hong Kong 70 y Lau Tou se imponen sobre el resto, ofreciendo una variedad adicional a la gastronomía madrileña que tan buenos resultados da año tras año.

Metro Chamberí, la estación fantasma

Es uno de los secretos mejor guardados del Metro de Madrid. A diario, miles de viajeros pasan sin que los trenes se detengan en ella por la conocida como "estación fantasma" de Chamberí, que además es visitada por miles de visitantes cada fin de semana. En la Línea 1, entre las estaciones de Bilbao y de Iglesia, los vagones pasan junto a los andenes de la histórica estación de Chamberí, la que era cuarta parada de aquella línea inaugural del metro que en 1919 recorría desde Cuatro Caminos hasta Sol. En mayo de 1966 dejó de estar operativa, los accesos se clausuraron y los trenes empezaron a pasar por ella sin parar. Esto la convirtió en una estación fantasma que muy pocos conocen. En 2008, reabrió como museo, agrandando el patrimonio de la ciudad.

La Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando

Ubicada en el Instituto de España, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando nace en 1752. Su sede se levanta en un emblemático edificio de la calle Alcalá, a escasos metros de la Puerta del Sol. En honor al rey Fernando VI, fue inaugurada con el propósito de convertir la materia artística en estudios reglados, superando el modelo de aprendizaje en taller hasta aquel entonces naturalizado. Contaba con profesores de distintas materias, estimulando la creación mediante premios y pensiones de estudios. Además, la entrada es gratuita a mediodía, de martes a viernes no festivos de 13:30 a 15:00h; y tres días completos al año: el 18 de mayo (Día Internacional de los Museos), el 12 de octubre (Fiesta Nacional) y el 6 de diciembre (Día de la Constitución).