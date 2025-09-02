Cambios en los buses de Getafe: la L-1 llegará hasta el tanatorio y la 462 hasta El Casar

La línea de autobuses circular de Getafe L-1 llegará hasta el tanatorio, en las afueras del casco urbano, y la línea 462 hasta la estación de El Casar. Así lo ha confirmado Más Madrid tras valorar el nuevo mapa concesional del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

Aunque la formación asegura estar "contenta" con estas dos modificaciones, ha precisado que hay otras alegaciones que el Consorcio no ha tenido en cuenta. Así, la portavoz de MM en el municipio, Ana González Mariscal, ha asegurado que el mapa hace "oídos sordos a reclamaciones como la conversión de la L-4 en una línea circular que pasase por la M-50, con el objetivo de mejorar la movilidad del casco urbano de Getafe con Perales del Río y los polígonos industriales, así como el convento de las Carmelitas de Perales, hasta ahora desasistido".

Además, González ha recordado que se ha rechazado la existencia de una parada de la línea L3 en la estación de El Casar en ambos sentidos, la ampliación de la línea 443 hasta Los Molinos o mantener el itinerario de las PI1 y PI2 por el centro de Getafe.

"El transporte público tiene que ser un derecho universal, independientemente del municipio en el que vivas. Pero en Getafe teníamos ejemplos claros que excluían a aquellas personas sin coches de servicios básicos, como lo era llegar al Tanatorio hasta hace dos días", ha señalado la edil.

Para Más Madrid Getafe, el rechazo a las medidas confirma "la tendencia del Gobierno regional de fagocitar ciudades fragmentadas, con barrios mal conectados entre sí, o el fomento del uso del coche privado".