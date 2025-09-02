Calma para 'los grandes' y caos en Vallecas y el Coliseum: así fue el cierre de mercado para los cuatro equipos de Primera División de la región

Este lunes cerró el mercado de fichajes veraniego de cara a la temporada 2025/26. Y, como viene siendo habitual, muchos equipos se dejaron los deberes para última hora. No tanto en calidad de fichajes, sino en cuanto a inscripciones de futbolistas que aún no se habían confirmado. Esta asignatura se ha convertido en un asunto mayor en los últimos tiempos, dando un toque extra de agitación al mercado de fichajes.

Según los datos del portal especializado Transfermarket, los equipos de LaLiga cerraron un nuevo periodo de transferencias habiendo desembolsado en su conjunto 682 millones de euros, cifras que le sitúan por muy por detrás de la Premier League inglesa (3.500 millones), líder en cuanto a gasto de las cinco grandes ligas europeas. También se sitúa a cierta distancia de la Serie A italiana (1.200 millones) y la Bundesliga alemana (856 millones). Tan solo pudo superar, y no por mucho, a la Ligue 1 francesa (636 millones).

En estos movimientos, han contribuido los cuatro equipos madrileños que conforman el campeonato. Estas operaciones han contribuido a incrementar la cifra de gasto respecto a la temporada anterior (556 millones). El férreo control económico impulsado por Javier Tebas desde hace unos años sigue provocando que el campeonato español siga la estela de las grandes ligas europeas en cuanto al desembolso de millones.

Tranquilidad en el Real Madrid y Atlético de Madrid

No fueron horas excesivamente agitadas para los dos grandes equipos de la región. En el caso del Real Madrid, los blancos dieron por concluido el mercado con la incorporación de Álvaro Carreras nada más acabar el Mundial de Clubes, a menos que se presentara una oportunidad de mercado en estas últimas horas como fue el caso de Eduardo Camavinga hace tan solo unas temporadas. El equipo dirigido por Xabi Alonso ha incorporado a Trent Alexander-Arnold, procedente del Liverpool, Dean Huijsen, que llega del Bournemouth, y Franco Mastantuono, recién aterrizado del fútbol argentino.

En estos últimos días, el protagonista ha sido Dani Ceballos. El futbolista utrerano estuvo cerca de abandonar el club rumbo al Olympique de Marsella, pero el propio centrocampista frenó la operación en el último momento. El técnico tolosarra fue clave en la decisión de Ceballos, con el que mantuvo una conversación acerca de su rol en el equipo.

Algo más de movimiento hubo en el Metropolitano. Los rojiblancos firmaron como cedido a Nico González, extremo argentino procedente de la Juventus, que llega para ocupar el lugar de Samu Lino. Javi Galán estuvo cerca de marcharse al Nottingham Forest, pero finalmente el traspaso no se llevó a cabo. Habría sido el propio club inglés el responsable de que la operación no se concretase. Carlos Martín era otro de los nombres propios en estas últimas horas de mercado, el canterano ha sonado para equipos como el Getafe, pero finalmente formará parte de la primera plantilla de Diego Pablo Simeone.

Entre tanto, los rojiblancos cierran un mercado plagado de incorporaciones. El recién llegado Nico González se sumará a Álex Baena, David Hancko, Marc Pubill, Jonnhy Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri y Giacomo Raspadori, para completar una plantilla que no ha arrancado la competición de la mejor manera.

Agitación en el Rayo Vallecano y Getafe

Los que sí han vivido horas de máxima incertidumbre en el cierre de mercado han sido el Rayo Vallecano y el Getafe. En el caso de los vallecanos, se ha incorporado a Alexandre Zurawski 'Alemao', delantero procedente del Pachuca mexicano. El ariete llega para reforzar una posición que ha quedado huérfana con la salida de Raúl de Tomás. Ya en el último encuentro ante el Barça, se vio como el equipo de la franja dispuso de varias ocasiones que no pudo materializar, echando en falta la figura de un delantero centro nato. El brasileño llega para ocupar este vacío y aportar también en los encuentros de Conference League, dónde cada detalle puede ser decisivo.

Por otro lado, los canteranos Etienne Eto’o y Pelayo firmaron sus cesiones rumbo al Mirandés y al Cádiz, respectivamente. Ambos futbolistas fueron importantes en el ascenso de categoría del filial vallecano y ya formaban parte de la dinámica del primer equipo. En un intento por crecer como futbolistas, ambos se marchan a la Segunda División para regresar a Vallecas con un mayor bagaje.

Las cosas le van realmente bien al Rayo Vallecano, sobre todo en lo deportivo, pero siempre hay un altercado alrededor de la figura de su presidente Raúl Martín Presa. En la tarde noche de ayer, el máximo mandatario de los vallecanos mantuvo una acalorada discusión con el agente de Pathe Ciss. “¡Escúchame, escúchame! Estamos muy cabreados!”, exclamaba el representante del centrocampista a las puertas de las instalaciones del Rayo Vallecano.

En el bando azulón, la nota negativa fue la salida de Christantus Uche. El futbolista nigeriano pone rumbo al Crystal Palace por 20 millones. Este movimiento permitió al Getafe formalizar la inscripción de varios de sus futbolistas que, a tan solo unas horas del cierre de mercado, no tenían garantizada su presencia en la sede electrónica de LaLiga. “¡¿Qué más queréis?! Si están todos inscritos”, se reivindicaba Ángel Torres, presidente del Getafe, ante los presentes en las puertas del Coliseum, instantes después de concluir un mercado de fichajes que ha cumplido con las expectativas.