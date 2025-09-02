El Ayuntamiento de Madrid restaurará la placa de Francisco Largo Caballero "en el tiempo y forma que marca la sentencia" del Tribunal Supremo, que obliga a restituir el homenaje al exministro republicano, y en el marco del contrato en vigor de conservación de monumentos.

Según exponen fuentes del consistorio a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la placa de "se encuentra en estos momentos bajo custodia del Área de Cultura, Turismo y Deporte en los talleres de la empresa contratada por el Área para su restauración".

La placa había sido retirada el 29 de septiembre de 2020 'a martillazos' tras un acuerdo municipal entre PP, Ciudadanos y Vox. Sin embargo, este mismo mes de julio, el Tribunal Supremo lo consideró nulo. Los magistrados no creían que esta placa, o el propio nombre de Largo Caballero e Indalecio Prieto, que fueron retirados de las calles madrileñas, supusieran "una exaltación, enaltecimiento o ensalzamiento de hechos concretos acaecidos durante la Guerra Civil y no de otras circunstancias personales y de la trayectoria política".

El Supremo desestimó los recursos contra sentencias previas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por lo que el Ayuntamiento debía restaurar la placa y los nombres retirados.

Más Madrid quiere visitarla

Por su parte, el portavoz en funciones de Más Madrid, Eduardo Rubiño, ha vuelto a exigir una visita a las dependencias municipales al tiempo que ha tildado de "insostenible" la actitud que tiene el Gobierno de Almeida con la placa.

"No sabemos qué es lo que no quieren enseñar, no sabemos si tienen algo que ocultar. Estamos pidiendo explicaciones y que nos digan por qué han sacado los restos de la placa del Almacén de la Villa si todavía no se ha contratado su restauración", ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación.

Rubiño envió este lunes una carta a la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, solicitando "explicaciones" y una visita antes del 9 de septiembre a la instalación en la que están custodiados los restos de la placa.

"Exigimos saber dónde está y con qué medidas de seguridad cuenta esta placa. Queremos simplemente verificar el estado en el que se encuentra esta placa. La existencia de un acuerdo marco de conservación de monumentos lo único que implica es que para cada actuación específica se tiene que hacer con un contrato basado. En este caso, no se ha hecho ninguno para la restauración de la placa y, tal y como se puede comprobar en la plataforma de contratación del sector público, no existe. Basta de mentiras y basta de opacidad", ha reclamado.