Cierra la Línea 6 de Metro de Madrid: estas son las alternativas gratuitas si te mueves entre las estaciones de Moncloa y Legazpi

Metro va a llevar a cabo este 6 de septiembre la segunda fase de la transformación integral de la Línea 6. Las obras del suburbano afectarán al servicio que presta la Circular entre Moncloa y Legazpi desde el 6 de septiembre hasta el 31 de diciembre.

Al ser una de las líneas más transitadas y usadas por los ciudadanos, no es un secreto que gran parte de la población ya esté pendiente de las alternativas para llegar a los destinos entre las estaciones afectadas por las obras.

El cierre de este tramo forma parte de los trabajos de transformación de la línea, que comenzaron el pasado mes de mayo entre las estaciones de Moncloa y Méndez Álvaro. Tendrán una duración inicial de siete meses pero, como ha pasado con la primera fase, podría adelantarse su fin.

Alternativas gratuitas a las obras de la Línea 6 de Metro de Madrid

Para ayudar a todos los ciudadanos que tengan que acudir a alguna de las paradas entre las estaciones de Moncloa y Méndez Álvaro, Metro de Madrid establece la línea SE6 de autobús sustitutivo, que replica el tramo cerrado en ambos sentidos, y la línea SE5, que refuerza el servicio entre Cuatro Caminos y Moncloa. Los autobuses circularán todos los días y serán gratuitos para los usuarios de la Línea 6. Además, la línea 180 de EMT mantiene la ampliación de su servicio entre Legazpi y Arganzuela Planetario y será igualmente gratuita para usuarios de la Línea 6.

¿En qué consisten las obras de Metro de Madrid?

Las obras forman parte del proyecto para la automatización de la Línea 6, que requiere actuar sobre todos los elementos del sistema de Metro. Estos suponen la renovación integral de las vías de la Línea 6, lo que permitirá el incremento de velocidades y aumentar su fiabilidad para adecuarla a las exigencias que el nuevo modelo de circulación automática precisa.

Hasta 2.000 operarios trabajan varios turnos las 24 horas del día y durante los siete días de la semana para reducir al máximo posible la duración de la obra. El objetivo es sustituir la vía, constituida en la actualidad por traviesas de madera sobre balasto y tacos sobre plataforma de hormigón, por una placa de última tecnología. También se busca optimizar el trazado, modernizar el carril existente, instalar las estructuras para la posterior instalación de las puertas de andén y construir escaleras de evacuación en los andenes.