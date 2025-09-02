Almeida se une a Ayuso en la crítica a la reunión de Illa con Puigdemont: "El problema de Cataluña está en esta foto"

"El problema de Cataluña no es Madrid. El problema de Cataluña está en esta foto", ha expresado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en su cuenta de X, en referencia al encuentro mantenido este martes en Bruselas entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el expresident Carles Puigdemont. La imagen, primera reunión oficial entre ambos dirigentes, ha encendido aún más el debate político en plena tensión territorial.

El líder de Junts ha convocado para este miércoles a la permanente del partido en Waterloo, en una reunión que coincide con el inicio del curso político y que será seguida por unas jornadas de trabajo del grupo parlamentario los días 15 y 16 de septiembre, también en Bélgica.

Mientras tanto, la confrontación entre Madrid y Cataluña por la financiación autonómica se recrudece. Illa ha acusado en una entrevista a primera hora del martes a la Comunidad de Madrid de mantener "privilegios" como capital y ha tachado de "egoísmo fiscal" la política de rebajas tributarias impulsada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Además, ha criticado su falta de solidaridad en el reparto de menores migrantes no acompañados.

Fricciones con el Gobierno central

La presidenta madrileña ha respondido horas después a través del mismo canal de comunicación sosteniendo que "Illa pasa al ataque sin pudor y sin ética. A ver cómo defiende la izquierda los privilegios para Cataluña y la vergonzosa reunión con Puigdemont". Asimismo, Ayuso junto a sus consejeros insisten en lo que consideran privilegios fiscales para Cataluña repitiendo la expresión de que Madrid actúa de "cajero automático del independentismo".

El cruce de reproches se suma a la polémica abierta por las recientes declaraciones de Pedro Sánchez, quien en TVE ha señalado este lunes que "una minoría de jueces está haciendo política", en relación con las investigaciones judiciales que afectan a su entorno familiar.

Las palabras de Sánchez han sido duramente contestadas desde el PP de Madrid. El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha calificado al presidente del Gobierno de "cobarde" y lo ha comparado con el mandatario venezolano Nicolás Maduro: "El presidente del Gobierno acusa de prevaricación a los jueces que investigan a su familia. Y lo hace en la televisión pública. Cobarde. Solo te falta el chándal".

Alfonso Serrano, secretario general del PP madrileño, ha criticado también las palabras del presidente al cuestionar la coherencia de pedir respeto a la justicia mientras se critica públicamente a parte de la judicatura. Sánchez, por su parte, ha defendido la necesidad de que el Consejo General del Poder Judicial reflexione sobre estos casos que, a su juicio, presentan "defectos de fondo y forma" y "cuestionan la independencia judicial y la presunción de inocencia".