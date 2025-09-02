Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESO

Accidente múltiple en la A2 cerca de Torrejón de Ardoz con tres vehículos y un camión involucrados

El servicio de SUMMA112 y Cruz Roja ha atendido a 7 personas heridas, de las cuales 5 han sido trasladadas a hospitales cercanos

Accidente de tráfico múltiple A2 km. 23 sentido salida a la altura de Torrejón de Ardoz

Accidente de tráfico múltiple A2 km. 23 sentido salida a la altura de Torrejón de Ardoz / Emergencias Madrid 112

Javier Niño González

Madrid

Un accidente múltiple de tráfico se ha producido en la A2, a la altura del km 23, en el sentido de salida, cerca de Torrejón de Ardoz. En el incidente están involucrados tres turismos y un camión de grandes dimensiones. Como resultado del siniestro, se ha producido un corte intermitente de la carretera para facilitar las labores de los equipos de Emergencias, lo que ha generado un gran atasco en la zona.

Los bomberos han logrado liberar a dos conductores atrapados en los turismos y han controlado el derrame de combustible del camión accidentado. Mientras tanto, la Guardia Civil se encarga de investigar las causas del accidente.

Dos mujeres en estado grave tras colisión de tres turismos y un camión en Torrejón de Ardoz

El servicio de SUMMA112 y Cruz Roja ha atendido a 7 personas heridas, de las cuales 5 han sido trasladadas a hospitales cercanos. De estos heridos, dos presentan pronóstico potencialmente grave (debido a contusiones y fracturas), mientras que otros tres están en estado leve.

Las personas con pronóstico grave son dos mujeres de 46 y 57 años, que han sido trasladadas al Hospital Gregorio Marañón y al Hospital La Princesa, respectivamente. Los heridos leves también han sido derivados a estos mismos hospitales: dos personas al Hospital La Princesa y una al Gregorio Marañón.

Se recomienda evitar la zona debido al atasco y los trabajos de emergencia en curso.

