Abre al público este jardín secreto en pleno centro de Madrid: esculturas y arte al aire libre

Madrid es una de las ciudades más interesantes para visitar. Millones de viajeros de todas partes del mundo ahorran para venir a nuestro país y descubrir, degustar y absorber todo de la capital.

Eso sí, Madrid no es para todo el mundo. Si bien es una ciudad en la que puedes hacer cualquier plan que te propongas, también has de saber seguirle el ritmo. Madrid no es sinónimo de calma y, si no eres una persona que se adapte a su ajetreo, te irás antes de lo esperado.

Por suerte, existen rincones que, dentro de todo el bullicio que puede ocasionar la ciudad, actúan como pequeños oasis de paz. Generalmente, estos suelen ser los parques y jardines ubicados en las afueras de Madrid, donde no todo el mundo tiene acceso.

Sin embargo, ¿cómo te quedas si te decimos que en pleno barrio Salamanca hay un remanso de paz en el que podrás descansar? Se trata de un jardín privado que acaba de abrir sus puertas al público y, como nadie lo conoce, no está nada masificado ni lleno de turistas curiosos.

Un recorrido único entre obras de arte en el centro de Madrid

Uno de los secretos mejores guardados de Madrid es el Jardín de la Fundación Juan March, un espacio que se ha abierto al público de forma gratuita por primera vez en sus 50 años de historia. Este rincón se encuentra en el corazón del barrio de Salamanca, concretamente en la calle en la calle Castelló 77, e integra arte contemporáneo y naturaleza en pleno centro de la ciudad en perfecta armonía.

El espacio ocupa aproximadamente 1.600 metros cuadrados y fue concebido como una prolongación natural del edificio por el arquitecto José Luis Picardo en 1975. Entre su densa vegetación y los estanques se distribuyen esculturas como Lugar de encuentro VI, de Eduardo Chillida, obras de Eusebio Sempere, Gustavo Torner y Cristina Iglesias, que dialogan con el paisaje y ofrecen recorridos visuales únicos.

Horarios y precios

Además de las esculturas cuidadosamente dispuestas entre plantas y estanques, el recinto también cuenta con una cafetería al aire libre donde los visitantes pueden disfrutar de un desayuno, un menú del día o un brunch con las mejores vistas.

Además, lo mejor de todo es que la entrada al jardín es gratuita y no precisa reserva. El horario habitual de la Fundación se aplica también al jardín y a la tienda oficial, de forma que permanece abierto de lunes a sábado y festivos de 10:00 a 20:00 horas, y domingos de 10:00 a 14:00 horas.