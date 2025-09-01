El palacio secreto en pleno centro de Madrid del que nadie se acuerda: fue escenario de numerosos rodajes

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una iniciativa para los amantes de los palacios y los museos. A partir del 14 de septiembre, y de forma totalmente gratuita, más de 20 palacios que normalmente permanecen cerrados podrán visitarse hasta 2 de diciembre con inscripción previa y con visitas guiadas.

Bajo el nombre de ¡Bienvenidos a palacio!, la Comunidad dará a conocer una selección de palacios que han sido testigo de la historia madrileña, hogares de nobles, ministros y monarcas. Lo mejor es que esta cita permite que nos adentremos en espacios históricos de Madrid, conozcamos su evolución arquitectónica y apreciemos el valor del patrimonio mueble que todavía albergan estos edificios.

Si eres fan de las antigüedades y de la historia que albergan los diferentes palacios de la capital, te encantará saber que podrás recorrer auténticos salones nobiliarios, salas de baile, jardines, colecciones de arte, bibliotecas y otras estancias donde se desarrollaron las costumbres sociales de la alta burguesía y aristocracia madrileñas.

El palacio de Madrid que no te puedes perder

Dentro de todos los palacios que se pueden visitar, hay uno que se lleva el premio al más desconocido. Lo más curioso es que deslumbra por su elegante Salón de Baile y su historia aristocrática. Hoy, es escenario de numerosos rodajes y ofrece visitas para descubrir su esplendor.

Se trata del Palacio de Fernán Núñez, una joya arquitectónica del siglo XIX que se esconde en pleno centro de Madrid, a pocos pasos de la estación de Atocha. Fue construido inicialmente en el siglo XVIII y remodelado en el XIX con un marcado estilo romántico. Actualmente, pertenece a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que lo utiliza como sede y lo abre al público en visitas guiadas.

¿Dónde está el palacio de Fernán Núñez?

Se ubica en la calle Santa Isabel y destaca por su cuidada conservación. Su importancia histórica radica en su vinculación con la aristocracia y su papel como escenario de grandes eventos sociales en el Madrid del siglo XIX. La riqueza ornamental de sus salones convierten a este palacio en una de las construcciones más fascinantes de la ciudad.

Sus salas han servido como escenario para numerosas producciones. El protagonismo se lo lleva el Salón de Baile, con enormes espejos y una ornamentación dorada que recuerda a la Galería de los Espejos de Versalles, telón de fondo de series y películas de época.

¿Qué días puedo visitarlo?

El Palacio de Fernán Núñez puede visitarse de forma gratuita desde septiembre hasta diciembre, concretamente los días 16, 17, 23 y 30 de septiembre, 7, 14, 15, 28 y 29 de octubre y 4 de noviembre. Las inscripciones estarán disponibles a partir del 3 de septiembre a las 10:00 de la mañana a través de esta web.

Además, se establecerá un sistema de cola de espera virtual y solo se permitirá reservar en un palacio con un máximo de dos plazas por inscripción.