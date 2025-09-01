Madrid bate récord en gasto turístico en julio: cada visitante extranjero se deja 2.116 euros

Pese a ser menos, los turistas extranjeros que han venido a la Comunidad de Madrid en julio se han dejado en la región más que nunca. En concreto, los viajeros gastaron de media unos 322 euros al día en la región, 2.116 en total por persona.

Los turistas se quedaron por tierras madrileñas seis días y medio, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestra cómo el desembolso es mayor que nunca. En concreto, gastaron un total de 1.521 millones de euros, 10.455,70 en lo que va de año.

Así, si en julio del año pasado los turistas extranjeros gastaron de media 1.909 euros en su viaje por Madrid, unos 319 euros diarios, en 2023 cada persona se dejó 1.829 euros (298 diarios); y en 2022 1.748 euros (269 diarios).

En gasto aumenta aunque en julio vinieron 719.196 turistas extranjeros a la región, un 3,11% menos que la media de este último año. En lo que va de año, hasta 5.284.729 de extranjeros han venido a la región pasar unos días conociéndola.

Turismo nacional

A nivel nacional, España volvió a batir un récord de llegada de turistas internacionales, con 55,5 millones de entradas hasta julio (4,1 % más). También gastaron más que nunca: 76.074 millones, lo que supone un aumento del 7,2 %.

España recibió 11,02 millones de turistas solo en julio, el 1,6 % más que en el mismo periodo de 2024 y la cifra más elevada para dicho mes de toda la serie histórica. Se gastaron también más: 16.452 millones de euros, un 6,1% más.

Los principales países emisores en los siete primeros meses fueron Reino Unido (con cerca de 11 millones y un aumento del 4,3 %), Francia (con más de 7,1 millones, el 1,7 % más) y Alemania (con más de 6,9 millones, un 1,6 % más).