Tres de cada cuatro madrileños eligen el cocido como el plato más representativo de la región

El 71,9% de los madrileños considera que el cocido madrileño es el plato más típico de la región, según el tercer informe Turismo y Gastronomía del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), elaborado en julio a partir de casi 3.000 entrevistas. Tras el cocido, los madrileños señalan como platos representativos los callos a la madrileña (10,6%), la tortilla de patata (7,6%) y los calamares a la romana (6,6%).

La tortilla de patatas, con cebolla y poco hecha

El estudio también aborda una de las disputas más extendidas en la cocina española: la tortilla de patatas. Tres de cada cuatro españoles creen que debe llevar cebolla y más de la mitad (53,3%) prefiere que quede "poco hecha". Un 28,9% apuesta por una cocción muy hecha, mientras que un 15,5% opta por dejarla "en su punto".

En el ámbito nacional, la paella se consolida como el plato que más identifica a la gastronomía española: cuatro de cada diez encuestados la mencionan en primer lugar y un 24 % en segundo. La tortilla de patatas ocupa la segunda posición (26,8 % y 31,5 %, respectivamente), seguida del jamón ibérico. Otros platos mencionados, aunque a mayor distancia, son el gazpacho, el cocido madrileño, las croquetas y el cordero asado.

Platos por comunidades autónomas

El CIS también recoge los platos más típicos de la gastronomía española por comunidades autónomas. En el caso de los andaluces hay empate entre el gazpacho andaluz y el pescado frito (35%), mientras que los aragoneses votan masivamente por su ternasco (54%), los asturianos por su fabada (88,3%) y los canarios por sus papas arrugadas (66,9%).

Los cántabros votan por su cocido montañés (85%), los castellano-manchegos se reparten entre queso (33,3%) y migas (16,3%), y los castellano-leones (34,5 %) por lechazo asado. Pan tomate en Cataluña (31,2%), paella en la Comunidad Valenciana (82,6%), jamón en Extremadura (33%), pulpo en Galicia (61%) o las patatas a la riojana en La Rioja (68,1), son asimismo otras de las recetas más votadas de la comida regional.

Completa este mapa la marinera murciana (30 %), la menestra navarra (31,1 %), el chuletón del País Vasco (28,6 %), la caballa de Ceuta (58,3 %) y el cuscús (22,2 %), en Melilla.