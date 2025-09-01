Los termómetros amenizan este lunes la vuelta al trabajo en Madrid: pronóstico de la AEMET

Este mañana, miles de madrileños se han llevado un auténtico choque de realidad al levantarse de sus camas. Es lunes, día 1 de septiembre. El lunes 'más lunes' del año. Tras las vacaciones, toca volver de la playa y retomar la actividad laboral. En consecuencia, el Metro de Madrid y la red de Cercanías vuelve a presentar su aspecto habitual, con aglomeraciones en los andenes y sobre todo prisas, muchas prisas.

Sin embargo, el clima parece que amenizará considerablemente este primer día de obligaciones. España, especialmente la zona norte y la meseta, se ha visto atravesada en los últimos días por un frente frío que ha dado carpetazo al verano. Los termómetros se han desplomado, haciendo olvidar la larga ola de calor que asoló el país durante tres semanas de agosto y que se saldó con más de 400.000 hectáreas calcinadas por las llamas. En el caso de Madrid, este descenso se agudizará aún más este lunes.

Este lunes, pequeño descenso de temperaturas en Madrid

La semana da comienzo en la capital con una nueva disminución de las temperaturas. Las mínimas bajaron hasta los quince grados esta madrugada, aunque el gran cambio que encontrarán los madrileños se dará a mediodía y durante la tarde, momento en el que las máximas no superarán los veinticinco grados centígrados. En la zona de la Sierra de Madrid, en municipios como San Lorenzo de El Escorial o Guadarrama, el mercurio ni siquiera alcanzará los veinte.

Sin embargo, el desplazamiento de esta cola de aire frío provocará un aumento térmico en los próximos días. A partir del miércoles, las temperaturas volverán a rebasar la frontera de los treinta grados, manteniéndose en estos valores a lo largo del fin de semana.