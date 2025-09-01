Septiembre, el mes para resetear hábitos: cómo los superalimentos de Superfuüd reinventan la comida saludable en Madrid

Septiembre ya está aquí, y con él, la oportunidad perfecta para empezar de cero. No solo vuelve la rutina o la vuelta al cole, también es el momento ideal para resetear tu cuerpo y poner en marcha la Operación Bikini 2026. En Madrid, Superfuüd ha hecho de esta idea una realidad: superalimentos llenos de sabor y beneficios que convierten cuidarse en algo sencillo y delicioso. Después del verano, esa época en la que nos permitimos algún que otro capricho culinario entre barbacoas y reuniones con amigos, llega el momento de equilibrar. Aquí es donde entran en juego los superalimentos, esos ingredientes naturales que aportan beneficios increíbles para nuestro cuerpo y mente.

Tosta de Moringa en Superfüüd. / Cedida

Después de conquistar la capital con su servicio de comida sana a domicilio, abrir dos restaurantes (C/ Concha Espina, 55 y C/ del Pez, 1, en pleno corazón de Malasaña), así como contar con un gimnasio integrado, aterriza en la vuelta a la rutina con una propuesta única que une alimentación saludable y ejercicio, facilitando así el camino hacia un estilo de vida más equilibrado.

Menús diseñados con sentido y sabor

El menú, supervisado por expertos en nutrición, está cuidadosamente diseñado para que cada plato contenga la mezcla perfecta de nutrientes que tu cuerpo necesita. Desde el aguacate cremoso y nutritivo, el salmón con amplio contenido de proteínas, hasta las espinacas frescas que ayudan a reducir la hinchazón y aportan antioxidantes. Incluso, la pizza forma parte de la carta sin remordimientos porque la de yuca es el plato estrella. Se trata de una opción saludable que permite disfrutar de la comida italiana con un giro nutritivo. También, hay una amplia variedad de ensaladas preparadas al gusto, bowls de frutas, hummus de remolacha o los famosos SuperShakes, ideales para un desayuno o merienda cargada de energía.

Açai bowl de Superfüüd. / Cedida

El postre suele ser la gran duda cuando se busca cuidar la línea, pero en este espacio pensado en el cuidado tienen la solución perfecta para ese momento dulce: donuts veganos que mantienen la textura y sabor de los tradicionales, pero hechos con ingredientes naturales. Además de un pudding de chía, rico en omega-3 y fibra, o un brownie de chocolate elaborado con dátiles y plátano, que aporta vitamina B3 y fibra.