Así es el mágico rincón que esconde El Retiro en su interior: solo los madrileños sabrán de qué se trata

El Parque de El Retiro es uno de los grandes atractivos de España. Si visitas Madrid, es obligatorio pararte en este impresionante parque y conocer la historia que tiene detrás, pues lo cierto es que es mucho más que un simple espacio verde en el corazón de la ciudad.

Con más de 500 años de historia, el jardín ha evolucionado junto a la capital y se ha convertido en un símbolo de identidad y un patrimonio cultural de valor universal. Lo que empezó como un retiro de la monarquía terminó consagrándose como un parque público que se ha ganado el calor de locales y turistas.

Además, su reconocimiento como Patrimonio Mundial de la UNESCO ha hecho que El Retiro trascienda el ámbito local y nacional, obteniendo un reconocimiento de carácter universal. Ahora, por muchas cosas buenas que tenga el parque, lo cierto es que ellas están directamente ligadas a la masificación de sus espacios. Todo el mundo quiere conocer el lugar, por lo que siempre está lleno.

Un paseo por El Retiro es el mejor plan del que pueden disfrutar los turistas, pero eso significa que los locales no podrán disfrutar de la tranquilidad de la zona. Sin embargo, como cada rincón de Madrid, este parque también tiene zonas secretas que solo los más familiarizados con sus instalaciones conocen.

Se trata de auténticos remansos de paz en los que parece que sales de la capital para desconectar. A continuación te contamos cómo llegar al lugar dentro del Retiro en el que, sin lugar a dudas, no te encontrarás con ningún turista.

El rincón secreto del Retiro en el que huir de las masas de gente

Seguro que no sabías que gran parte de los actuales monumentos y edificios del parque madrileño se deben a caprichos del rey Fernando VII. La casita del pescador es uno de esos caprichos ellos. El monarca delimitó una zona conocida como Reservado del Parque del Retiro para uso personal de la familia real y este bonito edificio de color salmón se encontraba entre sus maravillas.

A día de hoy, esta preciosa casa flotante en una isla es el punto de encuentro de aquellas personas que quieren paz y tranquilidad en pleno Retiro. Solo o conocen unos pocos, por lo que puedes estar seguro que no te encontrarás con masas de gente ni turistas dando vueltas por la casita.

Este pequeño escondite sobre un estanque comenzó a construirse en el año 1817 y es de esos enclaves secretos que muy pocos conocen y que asombra a todo el que se topa con él.