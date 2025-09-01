Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CIRCULACIÓN FERROVIARIA

Retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona por una inspección judicial del trazado

Las demoras están ocurriendo entre las estaciones de Zaragoza y Lleida

Un tren de alta velocidad.

Un tren de alta velocidad.

Javier Niño González

Madrid

La línea de alta velocidad Madrid-Barcelona registra retrasos en sus trenes por la limitación de velocidad para la inspección del trazado por la autoridad judicial. En concreto entre entre las estaciones de Zaragoza y Lleida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas