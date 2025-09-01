CIRCULACIÓN FERROVIARIA
Retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona por una inspección judicial del trazado
Las demoras están ocurriendo entre las estaciones de Zaragoza y Lleida
Madrid
La línea de alta velocidad Madrid-Barcelona registra retrasos en sus trenes por la limitación de velocidad para la inspección del trazado por la autoridad judicial. En concreto entre entre las estaciones de Zaragoza y Lleida.
