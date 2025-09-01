AUTOCUIDADO
Así recuperan su piel las 'influencers' como Laura Escanes, Gemma Pinto o Coco Constans tras el verano
Influencers como Laura Escanes y Sara Baceiredo revelan sus rutinas para cuidar la piel tras el verano, destacando la importancia de la hidratación, protección solar y productos que mantienen el bronceado
Tras los meses de verano, la piel suele estar más seca, apagada y con riesgo de manchas debido a la exposición al sol, la sal y el cloro. Por eso, muchas influencers como Laura Escanes, Gemma Pinto, Coco Constans y Sara Baceiredo adaptan su rutina para ayudar a su piel a recuperarse y mantener un bronceado saludable durante más tiempo. Más allá de mantener una hidratación constante y usar accesorios que protejan del sol, es fundamental, dondequiera que estemos, aplicar siempre una crema solar que cuide la piel y evite quemaduras. La protección solar debe formar parte del cuidado diario, incluso cuando el sol no es tan intenso.
A principios de verano, Laura Escanes mostró a sus seguidores cómo había logrado un bronceado rápido y natural gracias a un producto que lleva años usando y que se ha convertido en un básico para muchas: Kream. Ella misma confesó sorprenderse con los resultados y afirmó con seguridad: "A las pruebas me remito". En sus rutinas post-verano, estas generadoras de contenidos priorizan la hidratación profunda para reparar la piel tras la exposición solar, combinándola con protectores solares faciales ligeros y antioxidantes para revitalizar y unificar el tono. Además, el cuidado del cabello es otro aspecto fundamental, con productos que hidratan y protegen del sol para mantenerlo brillante y sano.
Por ejemplo, Sara Baceiredo, miembro del Kream Team, recomienda especialmente el intensificador del bronceado Bloody Mary y el aceite protector California Surfer, que ayudan a prolongar el moreno y cuidar la piel durante todo el año.
Rutinas del cuidado facial post-verano
- Hidratación para recuperar la piel: una hidratación profunda es clave para restaurar la barrera cutánea tras la exposición solar. Laura Escanes y Coco Constans apuestan por productos que calman y nutren la piel sin resultar pesados, ayudando a recuperar la sensación de confort y frescura.
- Protección solar continua: aunque el verano haya terminado, los rayos UV siguen presentes. Gemma Pinto recalca la importancia de usar protector solar facial diariamente para prevenir manchas y signos de envejecimiento, incluso en otoño e invierno.
- Antioxidantes para revitalizar la piel: el uso de antioxidantes, como la vitamina C, ayuda a combatir el estrés oxidativo causado por el sol y a unificar el tono de la piel. Estos ingredientes forman parte de las rutinas de muchas influencers para mantener la luminosidad y prevenir daños a largo plazo.
En resumen, después del verano es clave simplificar la rutina pero mantener hábitos constantes de hidratación y protección solar para conservar una piel saludable, luminosa y protegida durante todas las estaciones.
