El Rayo Vallecano - Barça y una lista de precedentes en los que tampoco funcionó el VAR en LaLiga

Lo sucedido este domingo en el Estadio de Vallecas es una nueva mancha en el historial del fútbol español. Durante parte del encuentro disputado entre Rayo Vallecano y Barça (1-1) no funcionó el VAR. "Un problema técnico relacionado con el sistema eléctrico, cuyas causas no han podido determinarse, ha impedido el correcto funcionamiento del servicio de VAR durante la primera parte del Rayo Vallecano - Fútbol Club Barcelona. A pesar de los esfuerzos realizados por todo el equipo técnico del operativo, no ha sido posible desarrollar correctamente el servicio, que se ha restablecido con normalidad en la segunda parte. Grupo Mediapro está trabajando para esclarecer las causas del incidente", se defiende por medio de un comunicado la entidad a cargo de la tecnología en LaLiga.

Caprichos de 'Don Fútbol', durante esos minutos en los que la tecnología no estaba disponible, Busquets Ferrer señaló un penalti, cuanto menos dudoso, sobre Lamine Yamal en el área del Rayo Vallecano. Pep Chavarría impactó sobre el cuerpo del extremo español, que se dejó caer en el momento en el que sintió el contacto. De forma instantánea, el colegiado señaló el punto de penalti y concedió la pena máxima a los azulgrana, que posteriormente transformó el propio Lamine. Ante la falta de funcionamiento del VAR, la decisión del colegiado de campo prevaleció, sin contar con la posibilidad de revisar la acción. Vallecas fue un clamor. También el banquillo del Rayo Vallecano. Pero nada hizo cambiar de opinión a un Busquets Ferrer que en el descanso reconoció su error a los futbolistas del Rayo, tal y como confirmó Isi Palazón al término del encuentro.

Más 'apagones' en el VAR

Lo cierto es que, por muy rocambolesco que pueda parecer, ya se habían vivido situaciones similares en estadios de nuestra Liga. Hay que remontarse a la temporada 2018/19, año en el que se implantó el VAR, para señalar el primero de estos casos. Fueron más de tres los partidos de la Liga que llegaron a estar por momentos sin VAR porque no funcionaba la conexión entre la sala VOR y los árbitros que se encontraban en el campo. En aquel momento, no se reveló qué encuentros sufrieron esta serie de problemas, pero, según la Cadena SER, Mestalla podría haber sido uno de los estadios en los que la tecnología falló. Al parecer, en alguno de esos partidos los colegiados se llevaron la mano al auricular para tranquilizar a los jugadores cuando en realidad no mantenía ningún tipo de conexión con el árbitro de VAR.

El árbitro Munuera Montero observa una jugada en el monitor del VAR. / Juanjo Martín / EFE

El caso más sonado, hasta lo sucedido en el Rayo Vallecano - Barça de esta temporada, era el Leganés 1-2 Levante correspondiente a la temporada 2019/20. El conjunto pepinero, incluso, llegó a emitir un comunicado impugnando dicho encuentro y solicitando una repetición. Los madrileños consideraron como un error inadmisible una jugada en el tiempo añadido de la primera mitad, en la que se les pitó penalti en contra (que se transformó en gol) por una falta que, según sus protestas, en realidad se cometió fuera del área.

La conexión con el sistema de videoarbitraje falló por momentos y la comunicación entre Munuera Montero, árbitro principal del encuentro, y Álvarez Izquierdo, el árbitro de VAR, tuvo varias interrupciones. A raíz de esta circunstancia, Gómez Lameiro, cuarto árbitro del partido, dejó una curiosa imagen en la que mantenía una conversación telefónica con la sala VOR de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Salieron dos versiones contradictorias entre el Leganés y el Comité Técnico de Árbitros. El club pepinero mantiene que la comunicación el VAR falló en la jugada del penalti, mientras que el CTA admite errores, pero solo al inicio del partido. La RFEF no admitió la súplica del Leganés para repetir el encuentro por "falta de base legal" y por la "peligrosidad" que hubiera podido sembrar un precedente de estas características.