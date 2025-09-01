Preocupación por la proliferación de armas blancas en Madrid, pese al descenso general de la criminalidad

La tasa de criminalidad en la Comunidad de Madrid ha descendido un 2,7 por ciento en el primer semestre de 2025 periodo en el que se han registrado 6.510 delitos menos que en el mismo periodo de 2024 pero preocupa la proliferación de peleas con arma blanca.

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha hecho balance de los datos publicados por el Ministerio del Interior y ha detallado que Madrid es la segunda comunidad, tras Cataluña, en la que más baja la tasa de criminalidad.

A pesar de esta tendencia positiva, Martín ha advertido de la preocupación que existe por la proliferación y la presencia de armas blancas en las peleas.

Cada vez más armas blancas

Ha explicado que cada vez se detecta más presencia de armas blancas en las calles, un problema que ha desligado de las bandas juveniles, y ha detallado que "antes las peleas eran a golpes" mientras que ahora es corriente la aparición de navajas.

En concreto, en las lesiones y riñas se ha reflejado un aumento de 94 infracciones penales en este primer semestre. Martín ha dicho que es un cuestión que preocupa y que se va a trabajar en los próximos meses para revertir la tendencia.

Más homicidios, menos robos

Además, en los seis primeros meses de 2025 se ha registrado unau mento en homicidios dolosos y asesinatos, que han pasado de 10 a 18, aunque el delegado ha dicho que hay que tener en cuenta que "los datos de 2024 fueron extraordinarios”, con la cifra más baja de los últimos 20 años".Si se compara con años anteriores, en 2023 se registraron 20 homicidios y en 2022 fueron 21.

Lo que sí ha bajado son los homicidios en grado de tentativa, con un descenso del 13,2 %, pasando de 68 en el primer semestre de 2024 a los 59 del mismo periodo en 2025.

El aumento en el número de delitos por tráficos de drogas (del 11,1%) está relacionado con la intensificación de las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este ámbito. Y se ha registrado una reducción en los robos con violencia (del 13,3 %), en hurtos (8,5 %) y en sustracciones de vehículos (7,3%).

Aumento de denuncias por delitos sexuales

En cuanto a los delitos contra la libertad sexual en la primera mitad de 2025 en la Comunidad de Madrid han sufrido una evolución ascendente similar al total nacional y se han denunciado un 8,6% de hechos más.

Se ha registrado un descenso en las denuncias por violación, en total fueron 352 agresiones con penetración en el primer semestre, siete menos que el pasado año, mientras que en el resto de agresiones sexuales ha habido un aumento del 12%.