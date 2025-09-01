¿Por qué no funcionó el VAR en el Rayo Vallecano - Barça?

El encuentro disputado este domingo en el Estadio de Vallecas nos dejó uno de esos momentos que uno recordará con el paso del tiempo. Y no, no será por el partido en sí, que, sin embargo, fue realmente entretenido para el espectador. Se trata del 'apagón' que sufrió el VAR. Durante gran parte del partido, el videoarbitraje no estuvo a disposición del equipo arbitral liderado por Mateo Busquets Ferrer. Esta circunstancia coincidió con una de las acciones polémicas del encuentro. Pep Chavarría impactó ligeramente sobre el cuerpo de Lamine Yamal, que cayó de forma inmediata tras sentir el contacto. El colegiado del encuentro no dudó en señalar la pena máxima, pese a ser consciente de que no contaba con la ayuda de la tecnología en caso de error. Todo Vallecas protestó la decisión del colegiado que, posteriormente, reconoció su error a los futbolistas del Rayo en el túnel de vestuarios.

Incluso Íñigo Pérez, conocido por su tranquilidad en el área técnica, perdió los papeles. "¿Ahora no hay VAR? ¿Ahora no hay VAR? ¿Ahora no hay VAR? ¿Funciona lo del VAR? ¿Ahora no hay VAR? Es una vergüenza. El VAR aquí es una vergüenza, hombre. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos, nos vamos. O sea, no hay VAR, ahora hay VAR y nos pitan un penalti. Nos vamos a ir del campo, eh. Nos vamos a ir del campo, eh. Es una vergüenza, es una vergüenza", reclamaba el técnico navarro, pese a que después del pitido final se mostró "arrepentido" por su comportamiento.

El comunicado de Mediapro

Tras lo sucedido, Mediapro, empresa a cargo del VAR en LaLiga, ha emitido un comunicado intentando esclarecer lo sucedido. "Un problema técnico relacionado con el sistema eléctrico, cuyas causas no han podido determinarse, ha impedido el correcto funcionamiento del servicio de VAR durante la primera parte del Rayo Vallecano - Fútbol Club Barcelona. A pesar de los esfuerzos realizados por todo el equipo técnico del operativo, no ha sido posible desarrollar correctamente el servicio, que se ha restablecido con normalidad en la segunda parte. Grupo Mediapro está trabajando para esclarecer las causas del incidente", explica la entidad responsable.

Según la información ofrecida por la Cadena COPE, el sistema se cayó 15 minutos antes del partido, sin apenas tiempo suficiente para poder sustituir la unidad móvil responsable del encuentro. La conexión se recuperó a cinco minutos de llegar al final de la primera parte. Durante la segunda mitad, no hubo incidencia alguna y todas las jugadas fueron revisadas por el equipo arbitral de la Sala VOR. Ahora, tanto Mediapro como el Comité Técnico de Árbitros están centrados en aclarar qué ocurrió en Vallecas para que no vuelva a repetirse en el transcurso de la temporada.