Polémica con los toros en las fiestas de Galapagar: denuncian ante la Fiscalía la inclusión de dos bueyadas infantiles

El Grupo Municipal de Por Galapagar ha presentado un escrito en la Fiscalía Provincial de Madrid por la inclusión de dos bueyadas infantiles en el programa de fiestas patronales.

La formación política, integrada por Más Madrid, Izquierda Unida y Galapagar Importa, ha justificado la presentación de la denuncia en que la inclusión de este espectáculo "podría vulnerar la normativa vigente", tanto en "materia de espectáculos taurinos como de protección de la infancia y bienestar animal".

Las fiestas patronales en Honor al Santísimo Cristo de la Merced se han programado entre el 11 y el 15 de septiembre.

Según el partido de la oposición, "a pesar de que en 2021" un referéndum popular "rechazó con un 57% el uso de dinero público para corridas de toros", el "PP las ha recuperado, incluyendo la participación de menores".

"Esta decisión, además de ser un retroceso, ignora la voluntad popular y promociona una actividad basada en la tortura", han añadido.

A juicio de Por Galapagar, la programación de las fiestas de 2025 es el "ejemplo más claro" de la "agenda regresiva" del Equipo de Gobierno local, con la actuación de Henry Méndez y la "eliminación" del punto violeta.

"Manifestamos nuestra preocupación por la degradación de las fiestas de nuestro pueblo. Queremos unas fiestas populares, seguras e inclusivas para todas las personas, no un espacio para la confrontación política y el maltrato animal", ha señalado la portavoz de Por Galapagar, Maribel Ramírez.