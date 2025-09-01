COMPRAS
Mercadona arranca septiembre con cambios: esta es su nueva hora de cierre
La empresa de distribución anuncia una alteración en su horario
Ya es lunes, día 1 de septiembre. Esta coincidencia en el calendario hace, psicológicamente, más dura aún la vuelta a la rutina que miles de madrileños viven en la jornada de hoy. Ayer tocó volver de la playa, y empezar a limpiar poco a poco la residencia habitual, repleta de polvo tras unas semanas cerrada. Esta semana tocará adecentar baños, cocina, dormitorios... Y, cómo no, llenar de nuevo el frigorífico.
Para ello, miles de madrileños acudirán esta tarde, a la salida del trabajo, a distintos supermercados para hacer la compra. Uno de los más concurridos será el Mercadona, que cuenta con decenas de tiendas a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid. No obstante, hay que tener cuidado con la hora a la que vamos, ya que la empresa de Juan Roig ha anunciado un cambio en el horario de cierre que ya se hace efectivo en la jornada de hoy.
Nuevo horario de cierre de Mercadona a partir de este lunes
Tras la campaña especial de verano, durante la cual Mercadona abrió más de 300 tiendas hasta las diez de la noche de lunes a sábado, sus supermercados volverán al horario habitual, abriendo sus puertas de 9 a 21.30 horas de lunes a sábado. El grupo seguirá manteniendo, además, su política de cierre durante los domingos y festivos, después de unos meses en los que muchos de sus establecimientos se mantuvieron activos de 9 a 15 horas de la tarde.
Para consultar el horario concreta de tu tienda más cercana, puedes consultar la aplicación móvil de Mercadona o su propia web, donde encontrarás un buscador actualizado con cada una de sus 1.602 sucursales.
