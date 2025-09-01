Finaliza la retirada de amianto en Doctor Esquerdo 138 con mediciones de aire "muy por debajo" de niveles legales

Los trabajos de retirada de amianto en la nave situada en el número 138 de la calle Doctor Esquerdo, en el distrito de Retiro, han finalizado con un total de 65 mediciones de la calidad del aire que se situaron "muy por debajo" de los límites legales establecidos.

Según han detallado fuentes del Área de Obras y Equipamientos a Europa Press, el plan de desamiantado exigía 18 mediciones, todas ellas una vez finalizado el desmontaje de las placas de amianto. No obstante, el Consistorio decidió hacer estos controles casi cuatro veces más desde el principio y una vez retiradas las placas de la nave.

Los trabajos comenzaron el pasado 7 de julio y se extendieron hasta el día 29. Una vez finalizada la retirada de las planchas de amianto, estas, que estaban encapsuladas y no desprendían fibras, permanecieron en la nave hasta el pasado 21 de agosto.

"Es importante señalar que al estar encapsuladas, la ley permite que pudieran permanecer allí hasta un límite de seis meses. Una vez retiradas, se han hecho cuatro últimas mediciones que han vuelto a dar negativo", han trasladado las mismas fuentes.

Durante la realización de los trabajos, tal y como se comprometió con los vecinos la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, se llevaron a cabo mediciones diarias de la calidad del aire que fueron enviadas cada día a los vecinos. Dichas mediciones se realizaron en diferentes puntos y tuvieron en cuenta las propias peticiones de los vecinos, realizándose algunas de ellas incluso en domicilios.

Tras la retirada del amianto, los trabajos han pasado a ser ahora unas obras normales de demolición de la nave que se extenderán hasta este mes de septiembre.