DESARROLLOS DEL SURESTE
Más Madrid denuncia que El Cañaveral colapsa los servicios públicos de Coslada: "Ejemplo de urbanismo insostenible"
Los vecinos del nuevo barrio madrileño no disponen por el momento de servicios como centro de salud o colegio público, que abrirá solo para primero de Educación Infantil
Europa Press
Más Madrid Coslada ha denunciado este lunes el colapso de los servicios públicos del municipio por la ausencia de ambulatorios, transporte público y colegios en el barrio madrileño de El Cañaveral, todo un "ejemplo de urbanismo insostenible" y del "claro exponente" del modelo del PP de Isabel Díaz Ayuso, que "prioriza el pelotazo" urbanístico y "pospone" la llegada de servicios básicos.
Según han explicado desde la formación verde, las alarmas han saltado esta semana ante la denuncia del sindicato CC.OO. Madrid Salud sobre el colapso que sufren tanto las Urgencias del Hospital del Henares como dos de los ambulatorios de la localidad por el "elevado" número de población al que tienen que atender, ya que los vecinos de El Cañaveral se ven obligados a recurrir a los centros de salud de Coslada o pagarse atención privada.
La Comunidad de Madrid ha anunciado la apertura del centro de salud en El Cañaveral en torno a 2028, por lo que, de acuerdo con la estimación de Más Madrid, los 30.000 vecinos que se espera que alcance este barrio seguirán dependiendo de centros ya "tensionados e infradotados" como los de Villablanca, en Vicálvaro y el de Barrio del Puerto, en Coslada.
Para la formación, la situación denunciada en la salud pública se agrava por la falta de transporte público que obliga a usar el coche, algo que "encarece la vida, aumenta la contaminación y aísla a quien carece de él", y la oferta de colegio público, que abrirá solo para primero de Educación Infantil, mientras el Gobierno regional ha cedido una parcela pública a un colegio concertado durante 40 años.
En palabras de la coportavoz de Más Madrid Coslada, Paz Garretas, "no es justo" que la ciudad pague la factura de este modelo "perverso" del PP. De ahí su exigencia de soluciones "urgentes" y medidas de contingencia, con calendario, presupuesto y coordinación "real" entre administraciones.
