Madrid abre 300 patios escolares por las tardes para que los niños del barrio jueguen gratis

Unos 300 colegios públicos madrileños van a participar este curso escolar 2025/26 en Patios abiertos, la iniciativa pionera de la región para abrir los patios y bibliotecas escolares de los centros una vez termina la jornada lectiva. El objetivo de este programa es que tanto sus alumnos como otros niños y niñas del barrio o del municipio puedan jugar, leer o hacer ejercicio al aire libre en un entorno seguro.

Tanto el alumnado del propio colegio como otros del municipio matriculados en centros distintos van a poder jugar en las pistas deportivas y pasar el rato en las bibliotecas de los colegios para leer o estudiar.

Los consistorios serán los encargados de organizar el servicio según las características de los centros de un total de 84 municipios que participan. También dotarán del personal suficiente para supervisar y vigilar patio y la biblioteca, además de controlar la entrada y salida de los usuarios, que tendrán que estar en el mismo rango de edad que el alumnado.

Educación explica que esta iniciativa se incorpora a otras como la apertura de los colegios en días no lectivos o a las actividades extraescolares, todas ellas medidas que funcionaron el curso pasado en colaboración con los ayuntamientos de la región. Ahora, los municipios que lo han solicitado recibirán ayudas económicas para volver organizar y ofrecer estos servicios que cuentan con una dotación de 4,8 millones de euros.

Tanto Patios abiertos como la apertura en días no lectivos y las extraescolares están dirigidas a los centros públicos de Educación Infantil y Primaria (CEIP), los de Infantil, Primaria y Secundaria (CEIPSO) y los Rurales Agrupados (CRA). Los ayuntamientos que participan en este programa tienen que ofrecer obligatoriamente la primera de ellas y al menos una de las otras dos iniciativas.

Días no lectivos y extraescolares

Los días no lectivos están disponibles para todos los alumnos de la localidad y de las zonas que establezcan los ayuntamientos, y dan la opción de abrir desde el 1 de septiembre hasta el comienzo del curso, en Navidad o en Semana Santa y en el resto de jornadas que el calendario escolar determine como no lectivas.

Los consistorios deciden en qué periodos ofrecen el servicio, que ya funciona esta semana previa a la vuelta al cole en una treintena de centros públicos de la región para que sus usuarios realicen actividades deportivas y relacionadas con la formación en primeros auxilios o en nutrición y hábitos saludables, entre otras.

Por su parte, las extraescolares van dirigidas a los estudiantes que pertenezcan al propio centro con carácter general, aunque también podrán participar niños matriculados en alguno del mismo municipio y de otros, siempre y cuando haya plazas libres y cumplan el requisito de edad que fijen los organizadores. Entre las actividades que se programan, que suelen comenzar en octubre, están las de apoyo, estudio dirigido y actividades de refuerzo, idiomas, deportes o iniciativas artísticas.