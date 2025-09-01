"Llevar peluca o extensiones se ha vuelto tan normal como hacerse las uñas": el nuevo código estético madrileño

En una ciudad donde las tendencias cambian al ritmo de las redes sociales, María Roberts ha conseguido algo más difícil: fidelizar a un público diverso gracias a un enfoque honesto y profundamente personalizado del cuidado capilar. Desde Studio25 y su segundo espacio, MADART, esta estilista que cuenta con clientas del mundo del cine, la música y la televisión, reivindica una peluquería que no solo transforma por fuera, sino que cuida desde la raíz.

Pregunta. ⁠¿Cómo nació Studio25? ¿Qué le inspiró a abrir una peluquería especializada en extensiones y color en Madrid?

Respuesta. Studio25 nació como un proyecto personal, necesitaba estar más cerca de casa para poder conciliar mi vida laboral y personal. Realmente, el motor fue mi hijo Darío con quien, a día de hoy, comparto la misma pasión por el cabello, él también es barbero y peluquero. Fue la clave para abrir el primer salón y ofrecer a los clientes una experiencia única y mi amor por las extensiones y los cambios de look. Nuestro objetivo es que cada persona que llegue a nuestros salones sienta que su belleza natural ha sido potenciada y se sienta aún más bonita con los mejores servicios. Después abrimos MADART, específicamente para cuidar cuero cabelludo y cabello, con spa capilar.

P.⁠ ⁠Madrid es una ciudad vibrante y diversa, con un público cada vez más exigente. ¿Qué cree que les diferencia de otras peluquerías de la capital?

R. Eso es algo que tendrían que decir nuestros clientes, pero creo que la diferencia está en el amor que ponemos en cada uno de nuestros proyectos, buscando siempre lo mejor para el cuidado del cabello de nuestros clientes. Por eso somos especialistas no solo en colores y extensiones, sino también en cuidado de cuero cabelludo. Intentamos mimar desde lo más profundo, como es el cuero cabelludo, hasta el resultado final. El equipo también creo que es la base de todo, y, por supuesto, utilizar las mejores herramientas.

P.⁠ ⁠En los últimos años ha crecido enormemente la demanda de pelucas y extensiones. ¿A qué atribuye este auge?

R. Creo que lo principal es que hemos normalizado el cambiar nuestro cabello y jugar con él de diversas formas, ya no es algo a esconder o un tema tabú como ocurría hace años. Ahora, llevar peluca o usar extensiones en el cabello, se ve tan normal como ir a hacerte las uñas o ponerte extensiones de pestañas. No dejan de ser un accesorio más.

P.⁠ ⁠¿Cuáles son los principales motivos por los que sus clientes acuden en busca de extensiones? ¿Es más una cuestión estética, médica o de estilo de vida?

R. Nos encontramos con casos de todo tipo. Desde casos clínicos hasta simplemente estéticos, o porque buscan un cambio completo de look. Aunque lo más habitual suelen ser cambios estéticos para dar un poquito más de volumen o incluso jugar con el color sin modificar el propio cabello. Lo divertido es el cambio, poder jugar con efectos de color, largo o volumen en minutos. Es increíble lo que se puede conseguir.

María Roberts, peluquera de los famosos y fundadora de Studio25. / Cedida

P. ¿Qué tipo de extensiones ofrecen y por qué son tan populares entre los madrileños?

R. Las extensiones que más colocamos son de tipo adhesivo de nuestra propia marca. Nuestras clientas al final lo buscan y repiten por la comodidad que aporta, prácticamente no notas que las llevas puestas y con un buen asesoramiento y una buena colocación son el tipo de extensión que menos daña el cabello. De hecho, es ideal para cabellos finos, ya que protege nuestro propio cabello al estar entre las dos unidades de extensión. Además, son versátiles y las tenemos disponibles en una variedad muy grande de tonos y largos y se pueden combinar entre ellos para crear efectos de color chulísimos.

P. ¿Qué importancia tiene la salud del cabello a la hora de aplicar extensiones o usar herramientas de calor?

R. La salud del cabello es lo prioritario. Nunca vamos a realizar un trabajo que pueda comprometer la integridad del cabello de un cliente, para eso realizamos los asesoramientos previos. De esta forma incluso podemos ofrecer alternativas a lo que están buscando que no dañen su salud capilar, tanto a la hora de colocar extensiones o del propio uso de herramientas de calor. Para nosotros, lo importante es estar siempre al día en las últimas tendencias, utilizar los mejores productos y herramientas, y garantizar un asesoramiento completo al cliente para entender que busca y necesita. Esto último para mí es lo más importante, el analizar sus facciones y encontrar el mejor servicio para cada persona.

Peluquería Studio 25. / Cedida

P. Como embajadora de la marca Dyson, ⁠¿qué aspectos hay que tener en cuenta al elegir planchas o secadores que cuiden y no dañen el cabello?

R. Para nosotros es cuidar del bienestar del cabello y del cuero cabelludo. Hoy en día, Dyson es la marca que se alinea totalmente con nuestra filosofía, por eso usamos sus herramientas. Debido a su tecnología, consigue una gran potencia, velocidad y flujo del aire, evitando el uso de temperaturas extremas que podrían dañar el cabello, pero garantizando un secado y moldeado rápidos y con resultados perfectos. Llevo muchos años usando estas herramientas en nuestro salón, e incluso en mi vida personal, y he notado un cambio espectacular en la calidad y brillo del cabello. Pero, lo más importante es que nuestros clientes también lo notan cada vez que acuden al salón, por eso muchos de ellos han acabado por elegir también esta marca en sus hogares. Para poder elegir un buen secador lo primero que deberíamos hacer es fijarnos en la temperatura máxima a la que llega y cerciorarnos de que esta se sea constante durante su uso. Una de las principales diferencias de Dyson es el control continuo que hace de la temperatura del aire proyectado, para regularla y que nunca se exceda de lo marcado. Otro de los puntos clave, por supuesto, es la variedad de boquillas y cabezales que nos ofrecen para los distintos tipos de cabello o acabados que queramos conseguir.

P.⁠ ⁠¿Ha cambiado el perfil de su clientela con el auge de las redes sociales y el interés creciente por la estética y el cuidado personal?

R. No podemos negar la importancia que tienen las redes sociales en un negocio por la visibilidad que nos ofrecen, pero nunca hemos sido un salón típico de peluquería por lo que nuestra clientela siempre ha sido muy diversa. Además, como desde el primer momento comenzamos trabajando con extensiones, no hemos notado un cambio excesivamente grande debido a este motivo. Desde siempre nuestros clientes han estado interesados por su cuidado personal y por realzar su belleza.

P. Las extensiones han pasado de ser una solución médica a un complemento de moda. ¿Cuáles son los estilos o looks más demandados actualmente en Madrid?

R. En Madrid se puede encontrar cualquier tipo de look, al fin y al cabo, es una ciudad muy diversa. Sí es cierto que nos piden mucho una melena natural, pero con mayor volumen, ya que han vuelto con mucha fuerza esos peinados y secados con cepillo y secador de los años noventa, aunque de una forma más elegante y natural. Para conseguir ese resultado las extensiones son la opción perfecta.