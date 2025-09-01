La nueva línea de hogar de Lefties tiene el estilo de Zara Home a precio de Ikea: disponible solo en esta zona de Madrid

Si te nombramos la marca de Inditex Lefties, seguramente lo último que se te pase por la cabeza sea una tienda de decoración. Si bien Zara tiene su propia línea de hogar y es reconocida entre los amantes del interiorismo, lo cierto es que Lefties no contaba con esa suerte. Hasta ahora.

Lo que comenzó como una marca en 1999 como un outlet de Zara para vender productos con pequeñas taras, evolucionó rápidamente hacia una marca de moda accesible y bajo coste, propiedad del Grupo Inditex.

Hoy Lefties opera en varios países con secciones de moda para mujer, hombre y niño, además de ofrecer artículos de deporte, tecnología, maquillaje y, ahora, hogar. Y es que, ahora, Lefties se suma a la ola de la decoración y ha empezado a buscar, poco a poco, un espacio en sus tiendas para darle protagonismo a la nueva línea de decoración del hogar que tienen.

Lo mejor de todo es que, al ser del Grupo Inditex, hay muchas cosas que se parecen a las existentes en Zara Home, esa tienda con la que fantasean todos los fanáticos de la decoración pero que se puede tornar un poco cara si pretendemos vestir toda nuestra casa con sus productos.

Por suerte, Lefties ya ofrece vajillas, cubiertos, sábanas, mantas, toallas, cojines, portarretratos e incluso fragancias y libros. Y es que esta nueva apuesta de Inditex se adapta a cualquier público: si bien tiene diseños básicos, también experimenta con estampados y artículos extravagantes.

Además, si quieres darle un toque personal a los artículos, debes saber que muchos de ellos los podrás personalizar con tu nombre. Esto se convierte en la opción perfecta para grabar albornoces, sábanas, fundas nórdicas y hasta almohadas.

Lefties Home: disponible en estas tiendas de Madrid

Ya tienes disponibles todas las colecciones de Lefties Home en la web para España, Italia y Portugal. Eso sí, de manera física, solo se puede encontrar en Madrid, donde Inditex ha abierto una tienda en Leganés.

Se espera que muy pronto sus artículos lleguen también a tiendas seleccionadas de Lefties, donde se venden piezas de moda, maquillaje, deporte y perfumería.