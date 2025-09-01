Higos, ricota y jamón de Parma: así es la pizza que conquista el barrio de Malasaña

Ubicado en plena calle San Bernardo, entre fachadas castizas y cafés con historia, Luna Rossa (San Bernardo, 24 / 915 32 14 54) vuelve a encender su horno con una propuesta que mira al sur de Italia, pero pisa firme en Madrid. Su pizza de higos es, quizás, la forma más deliciosa y saludable de retomar la rutina con alegría. Septiembre se asoma en la capital con ganas de rutina amable, reencuentros tranquilos y comida que reconcilia. Luna Rossa, el restaurante napolitano del corazón de Malasaña, reaparece en escena, tras una breve pausa estival, con un lanzamiento que no pasa desapercibido: una nueva pizza de higos que combina sabor de temporada, ingredientes de primera y una masa reformulada que pone la salud sobre la mesa.

De horno artesano y higuera cercana

No hay nostalgia más madrileña que la que aparece a finales de agosto: las aceras todavía calientes, las terrazas llenándose de nuevo de aquellos trabajadores que reanudan su vuelta a la rutina, y ese deseo de comer bien sin excesos. En ese espíritu llega esta pizza con higos verdes de temporada, recogidos en su punto justo de dulzor y coronados sobre una base que va mucho más allá de la masa tradicional.

La receta, pensada con mimo desde la cocina de Luna Rossa, se completa con jamón de Parma DOP Doble Corona, ricota de búfala y tomates cherry Piennolo del Vesubio DOP, en sus dos colores: amarillo sol y rojo volcánico. Una mezcla equilibrada entre dulce y salado, cremosa y fresca, que habla de Italia pero también se adapta al paladar madrileño, cada vez más curioso y exigente.

Pizza de higos del restaurante Luna Rossa. / Cedida

¿Y la masa? Aquí está la clave silenciosa de la propuesta. El equipo de Luna Rossa ha desarrollado una fórmula nueva a base de tres harinas italianas integrales que se muelen a la piedra y se tratan por separado: primero se tuestan el salvado y el germen de trigo, se eliminan impurezas, y luego se reintroducen cuidadosamente. El resultado: una base con más fibra, menos carga calórica y un sabor profundo a cereal, ideal para quienes buscan comer rico sin renunciar a sentirse bien después. "La base para la pizza es rica en vitaminas B1, B3, B6, B8, B9, potasio, fósforo, hierro, zinc y manganeso, con un marcado gusto a cereal y que absorbe más agua que la convencional", explica Anna Carla Zucchini quien dirige esta trattoria, la más antigua de Madrid, junto a su marido y pizzaiolo, Cristian Ogea.

La pizza estará disponible mientras dure la temporada de higos —de septiembre a octubre—, y volverá en primavera con una versión protagonizada por brevas, sus hermanas mayores y menos dulces. Así, Luna Rossa no solo abraza el producto de temporada, sino que se compromete a un calendario gastronómico respetuoso y sabroso, que cambia con el ritmo natural del año.