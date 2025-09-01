Hay vida más allá del Prado y el Reina Sofía: el museo de Madrid más desconocido por los turistas, según la revista VIAJAR

El verano toca a su fin, pero el buen tiempo que septiembre trae a Madrid provoca que la capital siga colapsada estas semanas de turistas que buscan una última escapada estival. El principal reclamo de la ciudad, sin duda, es la interminable oferta de ocio y cultura que ofrece a sus visitantes. Dentro de ella, los museos ocupan un lugar primordial. El Museo del Prado. El Museo Reina Sofía o el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza son una parada obligatoria para todos ellos.

Pero la red de museos de Madrid es mucho más extensa que las tres grandes galerías del conocido como 'Triángulo del Arte'. La capital cuenta con más de un centenar de museos, que abarcan desde el arte más clásico hasta disciplinas como la historia, la ciencia o el cine. Muchos de ellos no reciben el reconocimiento que merecen los tesoros que guardan, quedando en un segundo plano. La revista especializada VIAJAR se refirió a uno de ellos en un artículo reciente, catalogándolo como uno de los museos más desconocidos de la urbe.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, un espacio único en pleno centro

Integrada en el Instituto de España, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando fue creada en 1752. Su sede está ubicada en un emblemático edificio de la calle Alcalá, a escasos metros de la Puerta del Sol. Bajo el patrocinio del rey Fernando VI, fue inaugurada con el propósito de convertir la materia artística en estudios reglados, superando el modelo de aprendizaje en taller hasta aquel entonces naturalizado. Contaba con profesores de distintas materias, estimulando la creación mediante premios y pensiones de estudios.

Entre su alumnado histórico, encontramos artistas de la talla de Pablo Picasso, Salvador Dalí, Remedios Varo o Antonio López. Entre su profesorado destaca la figura de Francisco de Goya. En cuanto a su museo, actualmente su colección artística abarca cuatro siglos de historia, posicionándose como la segunda pinacoteca más importante del país por la abundancia y riqueza de sus obras. Entre ellas destacan pinturas de El Greco, José de Ribera, Francisco de Zurbarán, Bartolomé Esteban Murillo, Joaquín Sorolla, Juan Gris o Pablo Picasso. La colección dedicada a Francisco de Goya está considerada como la mejor de Madrid, tras la del Museo del Prado.