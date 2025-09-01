La furgoneta de Barbie que recorre los pueblos de Madrid maquillando a niños y abuelos: "Las señoras se vienen arriba con la purpurina"

Cuando, con ocho años, Ana peinaba y maquillaba sus muñecas, jamás imaginó que acabaría haciendo algo parecido 30 años después. Ahora tiene 42 y, desde hace cinco, conduce una furgoneta de color rosa por los pueblos de Madrid, donde acicala a todo aquel que se acerca. “Por lo general, a una señora mayor le encanta que le pongas colorete, le pintes los labios y, si le pones un poco de purpurina, ya se vienen arriba”, dice. Natural de Villaviciosa de Odón, ha trabajado como peluquera desde los 16 años, momento en que finalizó sus estudios. Sin embargo, tras la pandemia, cambió la rutina por la carretera y ahora recorre las fiestas patronales de la comunidad junto a otras seis mujeres autónomas: “El primer ayuntamiento que me contrató fue el de mi propio pueblo, ya que habían visto la roulotte moviéndose por aquí. El alcalde se interesó y, desde entonces, no he parado”.

Los comienzos nunca son fáciles. Y, sino, que se lo digan a ella. “Ha sido un trabajo muy duro darnos a conocer. Después de las primeras contrataciones hice una lista de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y contacté con ellos para presentarles mi marca y el proyecto. El objetivo era que contasen con nosotras en sus días grandes o en cualquier celebración que hagan”, relata. Una vez llegó el primer evento, los demás se fueron sucediendo con rapidez: “Uno no piensa en tener una furgoneta rosa en la plaza de su pueblo. No se les podía ocurrir porque somos pioneras en España. Pese a que recibimos bastantes ‘no’ al inicio, desde que empezamos a rodar no hemos parado de trabajar. No tiene nada que ver 2021 con este verano. Ha sido un proceso muy divertido”. Si bien el negocio lleva en marcha cinco años, la idea habitaba en su cabeza desde hacía tiempo.

Junto a otras seis mujeres autónomas, Ana recorre los pueblos de la Comunidad de Madrid. / DAVID RAW

Las mujeres jóvenes son quienes más frecuentan la caravana, aunque en ella entran desde los más mayores hasta las nuevas generaciones. / DAVID RAW

Como peluquera y maquilladora, cada vez que trabajaba en una finca de bodas, terminaba desencantada con el espacio que le otorgaban: “Quedaba feo no tener un córner específico en un espacio tan bonito. Eso se juntó con la cantidad de maletas que tenemos que llevar con nosotros quienes nos dedicamos al mundo de la imagen”. Por eso, en 2020, decidió vender la que era su propia franquicia de peluquería e invertir en dos transportes de color rosa a los que subir a sus clientas para acicalarlas. “Empecé con una socia, pero se echó para atrás por temas de salud y me quedé sola poco después con mis dos furgonetas de Barbie”, recuerda. Por eso, con el tiempo, ha conseguido formar un equipo de siete mujeres, todas ellas autónomas, que maquillan y peinan a los madrileños en días especiales. Y gratis, ya que los gastos corren a cargo de los ayuntamientos.

Su pueblo favorito

Las mujeres jóvenes son quienes más frecuentan la caravana, aunque en ella entran desde los más mayores hasta las nuevas generaciones. “Lo más normal es que se acerquen las chicas porque les suele llamar más la atención, pero, a la hora de la verdad, cuando aparcamos en las fiestas de un pueblo, no dejamos a nadie indiferente. Todo el mundo termina pasando a mirar, hasta los abuelos, que les encanta. Han vivido otro tipo de experiencias y vienen con ganas de disfrutar la vida, sobre todo las abuelas. Los hombres mayores se acercan, pero no se atreven a entrar. A día de hoy todavía no hemos maquillado a ningún anciano”, cuenta Ana. Su presencia, que también es una puerta abierta a la libre expresión, ha ayudado a muchos a romper con los roles de género: “Los ponen más los mayores que los niños. Los pequeños ven la roulotte y les da igual ser niño que niña: se ponen automáticamente a la fila. Te piden que les pongas glitter en el pelo, en la cara, que les pintes las uñas… sin ningún prejuicio. Es peor el padre que viene preguntando si los chicos también pueden entrar”.

Su presencia, que también es una puerta abierta a la libre expresión, ha ayudado a muchos a romper con los roles de género. / DAVID RAW

El Álamo, Navalcarnero, Colmenar de Oreja o Aldea del Fresno son algunos de los últimos pueblos que ha visitado Ana. / DAVID RAW

Como era de esperar, en el interior de la furgoneta todo es rosa. La sala de espera, los sillones, los lavacabezas, el frigorífico… y hasta la caldera. “Está todo ambientado. Es un rompecuellos allá por donde vamos y le debemos todo el éxito que tenemos”, sostiene. En ella, ofrecen servicio de maquillaje y peluquería festivo: “Cuando nos contrata un pueblo, solemos personalizarlo todo con la fiesta: si es otoño hacemos hojas, si es Halloween dibujamos telarañas o calaveras”. También trabajan en cumpleaños, bodas o despedidas de soltera. Echando la vista atrás, entre los pueblos favoritos de Ana se encuentra Velilla de San Antonio, donde aparcaron hace unos meses para celebrar sus fiestas patronales: “Nos pareció un pueblo divertidísimo. Para ser un municipio tan pequeño, tiene muchas iniciativas con el arte y la música. Me parece uno de los pueblos más cuquis en los que hemos estado”.

Beauty Vans también ha maquillado y peinado a los habitantes de El Álamo, Navalcarnero, Colmenar de Oreja o Aldea del Fresno. “No tiene nada que ver 250.000 habitantes con 5.000. En un pueblo grande no damos a basto”, asegura. No obstante, las del uniforme carmín siempre disfrutan de su trabajo, indistintamente del lugar o las circunstancias: “La gente suele ser muy cordial con nosotras, nos tratan muy bien y rápidamente nos sentimos acogidas por los madrileños de pueblo. No recuerdo una vez en la que me haya ido desmotivada o pensando que no hemos hecho un buen trabajo. Desde el momento en el que aparcamos, es un no parar. A veces pensamos que por el clima o las horas no va a venir gente y al final da igual. Acabamos siendo el centro de atención”.

Junto a sus dos furgonetas, Ana maquilla y peina a los madrileños en días especiales. / DAVID RAW

El ayuntamiento de su pueblo, Villaviciosa de Odón, fue el primero que contrató sus servicios como maquilladora. / DAVID RAW

Recaudadora de impuestos

Si bien todo son colores, celebración y alegría, trabajar sobre ruedas también tiene una parte complicada o menos agradecida. Cada vez que Ana y sus compañeras encienden el motor, desean que sea un trayecto fácil. “Lo peor de trabajar con un vehículo es enfrentarse a algunos caminos y aparcamientos. Las caravanas que se forman siempre en Madrid convierten el camino en una odisea y hay pueblos a los que es muy difícil llegar”, confiesa. Sin embargo, la villaodonense, que regentó un negocio a pie de calle durante casi una década, no cambiaría su estilo de vida actual: “Sé que no es algo para todo el mundo, pero a mi me hace feliz porque nunca dejo de crear. No estoy estancada siempre en la misma oficina con la misma gente, sino que puedo vivir experiencias distintas prácticamente cada día”.

Tras cinco años al volante, la empresaria piensa en tirar la toalla constantemente. “Como PYME soy una recaudadora de impuestos. Casi todos los días pienso en dejarlo o que no es rentable. A pesar de que no nos falte el trabajo a ninguna de las siete recuerdas lo bien que estábamos en nuestras peluquerías de barrio”, bromea. Normalmente ese tipo de pensamientos tardan pocos minutos en irse de su cabeza, especialmente cuando mira a su alrededor: “Es muy bonito ver cómo el pueblo ofrece algo tan bonito a sus habitantes, que encima es gratis. No es un servicio en el que un padre tenga que acercarse al camión a preguntar el precio por hacerle unas trenzas a su hija. Es el ayuntamiento quien se hace cargo de todo para que los madrileños puedan disfrutar de cosas como estas con sus propios impuestos”. Su familia, que al principio miraba a Ana “como las vacas al tren”, se ha convertido en un pilar fundamental para la madrileña. Sólo por eso, ella es capaz de seguir adelante.