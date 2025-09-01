La estación de metro de Avenida de América estrena dos de sus futuros 10 ascensores

La estación de metro de Avenida de América, uno de los principales nudos de la red del suburbano madrileño por el que pasan cuatro de sus líneas, estrena este lunes dos ascensores. Los nuevos elevadores conectan la calle de María de Molina en superficie con los andenes de la línea 4 (Argüelles-Pinar de Chamartín) y la línea 6 (Circular, aunque actualmente solo funciona su arco este entre Moncloa y Méndez Álvaro).

La instalación de estos dos ascensores forma parte de las obras de renovación de la estación en curso desde 2021. A lo largo de 2026 se prevé la apertura de otros ocho elevadores en esta parada para llegar a un total de 10. Con un presupuesto de 57 millones de euros, los trabajos de modernización de Avenida de América incluyen también, además de los 10 ascensores, nuevos vestíbulos y una galería para conectar la línea 7 y la línea 9. Asimismo, se están acometiendo obras de mejora de la impermeabilización, drenaje y saneamiento de la infraestructura.

Avenida de América es una de las estaciones más transitadas de la red del metro madrileño. Por ella transitan diariamente unas 190.000 personas. Además de estar en el itinerario de cuatro líneas del suburbano, la estación sirve, además, de intercambiador donde tienen parada varios autobuses de la Empresa Municipal de Transportes, más de diez autobuses interurbanos que conectan Madrid con localidades como Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, y autobuses de largo recorrido. En las instalaciones hay también un aparcamiento para vehículos particulares.

La red de metro tiene actualmente 571 ascensores y 1.709 escaleras mecánicas, según informa la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras en una nota. El 70% de sus estaciones, asegura el departamento que dirige Jorge Rodrigo, son "completamente accesibles".

Junto a Avenida de América, se trabaja también en la instalación de nuevos elevadores en Ventas (línea 2 y línea 5), Santiago Bernabéu (línea 10), Duque de Pastrana (línea 9), Campamento (línea 5), Carabanchel (línea 5), Tetuán (línea 1), Puente de Vallecas (línea 1), Ciudad Lineal (línea 5) y Canillejas (línea 5), que se sumarán a los siete ya en servicio en la estación de Begoña desde junio de este año. A todo ello se une la próxima incorporación de escaleras mecánicas en el tramo calle-vestíbulo en las de San Blas (línea 7), Estrella (línea 9) y Prosperidad (línea 4).