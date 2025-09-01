El equipo del barrio miró a la cara al campeón: el Rayo Vallecano piensa en grande

Lo lógico, tras lo sucedido este domingo en el Estadio de Vallecas, sería apuntar y señalar de forma directa lo sucedido en el VAR. En cambio, siguiendo la línea de Íñigo Pérez, el partido realizado por el Rayo Vallecano ante el Barça es digno de mención. El equipo del barrio sometió al campeón durante gran parte del choque, demostrando la mejoría del equipo desde la llegada del técnico al banquillo. El conjunto franjirrojo mereció más, pero la no intervención del VAR privó a los vallecanos de un premio mayor y tan solo pudo conformarse con el empate (1-1). Fue el propio Íñigo Pérez el encargado de poner en valor el trabajo de los suyos. “El mal sabor de boca lo tenemos todos. Dentro de unas horas lo veremos como algo positivo porque encontrarte con este sabor de boca contra un equipo como el Barça quiere decir que seguramente hemos hecho muchas cosas bien. Es cierto que hemos merecido la victoria. Estoy contento por el punto, pero creo que merecimos ganar”, zanjó el líder de los rayistas.

El centrocampista del Rayo Vallecano Fran Pérez celebra su gol durante el partido de la tercera jornada de LaLiga entre el Rayo Vallecano y el FC Barcelona. / Fernando Villar / EFE

Un Rayo superior al Barça... y al VAR

Y lo cierto es que no le falta un ápice de razón a las palabras del entrenador navarro. El Rayo Vallecano realizó un trabajo formidable. Atento en las vigilancias, solidario con el compañero y fino con la pelota. Solo faltó el gol. En Vallecas, se jugó a lo que quiso el Rayo. El equipo de Hansi Flick, por momentos, fue sometido ante la intensidad de los madrileños. El propio Lamine Yamal, autor del polémico penalti, se encargó de confirmarlo al término del encuentro. "Al final es un campo muy difícil, pero nos ha faltado intensidad en muchos momentos del partido", se sinceraba la estrella del Barça.

La acción del penalti sobre Lamine cambió el signo del encuentro en el marcador, pero no en el juego. Los de la franja siguieron su plan de partido tras la vuelta de vestuarios. Ni tan siquiera una acción injusta como fue la señalización de una pena máxima sin VAR pudo desestabilizar a los muchachos de Íñigo Pérez. “Tengo la fortuna que los jugadores del Rayo cuando yo hablo me escuchan y me hacen caso. Cuando hemos entrado al descanso he intentado calmarme primero. Teníamos que centrarnos en el juego. Ha sido mi mensaje y lo han interpretado bien. No se han llevado por el desazón y han seguido jugando”, así lo explicaba el técnico. La contundencia en campo propio fue decisiva para neutralizar los ataques culés. En esta faceta, destacó el trabajo de los Unai López y Pedro Díaz de turno, que acabaron el encuentro fundidos. En campo rival tampoco faltó presencia del Rayo. Comandados por Isi y Jorge De Frutos, los franjirrojos generaron más oportunidades que su rival. Precisamente, el murciano fue el as que se sacó de la manga Íñigo Pérez, al situarlo como falso delantero y desconcertar a la defensa azulgrana con sus constantes caídas a los costados. Solo un sublime Joan García, hombre del encuentro, pudo sostener al conjunto catalán ante las embestidas de los rayistas.

Más reconocimiento, aún si cabe, merece el encuentro de los vallecanos si tenemos en cuenta el esfuerzo que realizó el equipo en la última semana con la eliminatoria de Conference League ante el Neman Grodno. El viaje a Bielorrusia y el posterior encuentro en Vallecas suponen una carga emocional extra en el jugador y los aficionados, que bien podría haber pasado factura en la noche del domingo. Nada más lejos de la realidad. El Rayo lo utilizó a su favor. Equipo y afición volvieron a ser uno, pese a la huelga que llevó a cabo el grupo de animación del equipo franjirrojo.

Este encuentro no es más que una nueva confirmación de que el Rayo Vallecano ha llegado para quedarse. Después de cuajar la mejor temporada de su historia y asegurar una clasificación memorable a Conference League, el equipo de Vallecas tiene hambre de mucho más. Ya se ha convertido en algo habitual. En Vallecas, el Rayo disfruta, y los rivales sufren.