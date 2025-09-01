Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los embalses de Madrid arrancan septiembre al 80% de su capacidad, 14 puntos por encima de la media histórica

Las reservas hídricas de Canal de Isabel II acumulan 759 hectómetros cúbicos, el quinto mejor registro de los últimos 30 años

Embalse del Atazar, en la Comunidad de Madrid.

Embalse del Atazar, en la Comunidad de Madrid. / Canal de Isabel II

Javier Niño González

Madrid

Los 13 embalses gestionados por Canal de Isabel II, que abastecen a la Comunidad de Madrid, comienzan septiembre al 80,4 % de su capacidad máxima, un nivel que se sitúa casi 14 puntos por encima de la media histórica para estas fechas (66,5 %).

La empresa pública detalla en una nota que, tras alcanzar su máximo nivel el pasado 20 de mayo (917,4 hectómetros cúbicos o hm3), durante los meses de verano la cantidad de agua almacenada ha ido descendiendo paulatinamente, como es habitual es esta época. Así, las reservas acumulan actualmente 759 hm3, frente a los 678,7 hm3 acumulados a 1 de septiembre de 2024.

En términos de volumen total almacenado a estas alturas del curso, 2025 es el quinto mejor año de los últimos treinta.

Precipitaciones y aportaciones

El mes de agosto resultó más seco de lo habitual: las presas recogieron 8,1 litros por metro cuadrado, un 48,2 % por debajo de la media del mes (15,7 l/m²).

Las aportaciones de agua también fueron las más bajas del año, con 5,4 hm³ frente a una media de 7,4 hm³, coincidiendo con el estiaje de los ríos.

Consumo de agua en Madrid

El consumo de agua en la región fue de 48,6 hm³ en agosto, ligeramente por debajo de los 49,2 hm³ del mismo mes de 2024.

En lo que va de año, el gasto acumulado de agua en la Comunidad de Madrid se ha reducido un 3,2 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

