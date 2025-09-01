Los embalses de Madrid arrancan septiembre al 80% de su capacidad, 14 puntos por encima de la media histórica

Los 13 embalses gestionados por Canal de Isabel II, que abastecen a la Comunidad de Madrid, comienzan septiembre al 80,4 % de su capacidad máxima, un nivel que se sitúa casi 14 puntos por encima de la media histórica para estas fechas (66,5 %).

La empresa pública detalla en una nota que, tras alcanzar su máximo nivel el pasado 20 de mayo (917,4 hectómetros cúbicos o hm3), durante los meses de verano la cantidad de agua almacenada ha ido descendiendo paulatinamente, como es habitual es esta época. Así, las reservas acumulan actualmente 759 hm3, frente a los 678,7 hm3 acumulados a 1 de septiembre de 2024.

En términos de volumen total almacenado a estas alturas del curso, 2025 es el quinto mejor año de los últimos treinta.

Precipitaciones y aportaciones

El mes de agosto resultó más seco de lo habitual: las presas recogieron 8,1 litros por metro cuadrado, un 48,2 % por debajo de la media del mes (15,7 l/m²).

Las aportaciones de agua también fueron las más bajas del año, con 5,4 hm³ frente a una media de 7,4 hm³, coincidiendo con el estiaje de los ríos.

Consumo de agua en Madrid

El consumo de agua en la región fue de 48,6 hm³ en agosto, ligeramente por debajo de los 49,2 hm³ del mismo mes de 2024.

En lo que va de año, el gasto acumulado de agua en la Comunidad de Madrid se ha reducido un 3,2 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.