EDUCACIÓN
Qué día empiezan las clases en Madrid: calendario escolar 2025-2026
Con la llegada del mes de septiembre, los alumnos y alumnas de la región cuentan los días para volver a las aulas
El verano llega a su fin. Después de dos meses orientados al disfrute vacacional, llega el turno de retomar la rutina y, con ello, las obligaciones laborales y escolares en la Comunidad de Madrid. La famosa 'Vuelta al cole' está más cerca que nunca y las familias ya preparan todo tipo de material escolar como mochilas, cuadernos o estuches para retomar la actividad en las mejores condiciones posibles.
En este caso, la Comunidad de Madrid ha publicado el calendario oficial para el curso 2025-2026, que incluye el día en el que los niños y niñas de la región volverán a las aulas, pero también detallan los días festivos y los períodos dedicados a las vacaciones de Semana Santa, Navidad y otro tipo de festividades. A continuación, se detallan las fechas clave que marcarán el inicio del próximo curso escolar.
¿Cuándo empiezan las clases en Madrid?
El ejecutivo de la región señala que en los centros educativos no universitarios financiados con fondos públicos el inicio del curso será el próximo 8 de septiembre, pero con algunos matices. En el caso de escuelas Infantiles, casas de Niños, unidades de primer ciclo de Educación Infantil autorizadas en colegios públicos y Escuelas Infantiles privadas sostenidas con fondos públicos se iniciará el 8 de septiembre. La misma línea seguirán los centros de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial. También se suman a esta lista los centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de Educación Primaria.
En cuanto a los centros de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional la actividad se reanuda el 9 de septiembre. El mismo camino siguen los centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de Educación Secundaria, así como Conservatorios Profesionales de Música y Danza, Escuelas Oficiales de Idiomas y Escuelas de Arte. Los Centros de Enseñanzas Artísticas Superiores se reincorporan el día 10 de septiembre, mientras que los centros de Educación de Personas Adultas retoman la actividad el 18 de septiembre. Los últimos en regresar de las vacaciones serán los alumnos y docentes de las escuelas de Arte (1er. Curso de los ciclos de Artes Plásticas y Diseño), volviendo a las aulas el 19 de septiembre.
Calendario escolar 2025/26
El primer período extenso de vacaciones en el curso escolar 2025/26 llegará con el inicio de las Navidades. Los alumnos abandonarán las aulas el 20 de diciembre y no regresarán hasta el 7 de enero de 2026. En Semana Santa, el alumnado dispondrá de vacaciones del 27 de marzo al 6 de abril.
El 19 de junio se pone fin a las clases para segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, 1º de Bachillerato, FP, Enseñanzas Artísticas de Música, Conservatorios Profesionales de Música y Danza, Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuelas de Arte y Educación de Adultos. Los alumnos de 2º de Bachillerato que afronten el reto de la PAU contarán con un calendario adaptado a sus necesidades. El 31 de julio llegará el fin de curso para Escuelas Infantiles y Casas de Niños, poniendo fin de esta forma a un nuevo curso escolar.
