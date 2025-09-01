¿Cuándo termina oficialmente el verano? El cambio de estación se acerca

Este lunes, día 1 de septiembre, ha amanecido para miles de personas como uno de los días más tristes del año. Pocas horas después de regresar de sus distintos destinos vacacionales de playa o montaña, muchos se han dado un golpe de realidad esta mañana cuando ha sonado el despertador. Pasar de la arena al metro no es fácil, pero muchos no han tenido más remedio a primera hora de la jornada de vivir esta transición.

Si bien el descenso de temperaturas y esta vuelta a la rutina parecen haber dado carpetazo al verano, lo cierto es que la estación no ha terminado oficialmente. Aún faltan varias semanas para que el periodo estival llegue a su fin.

¿Qué día termina el verano?

El fin del verano, en el hemisferio norte, se da el día 22 de septiembre. Al día siguiente da inicio el otoño, estación marcada por temperaturas más agradables y la llegada paulatina del frío a España. La época estival finaliza este día porque es en ese momento cuando tiene lugar un evento astronómico definido por la posición de la Tierra y el Sol: este día, el eje de la Tierra se posiciona perpendicularmente a la estrella, provocando que el día dure exactamente lo mismo que la noche.

Desde hace semanas, los días se han ido acortando progresivamente, alargándose las noches. Esta tendencia continuará las próximas semanas, concretamente hasta el equinoccio de invierno, que tiene lugar el día 21 de diciembre.

Este recorte en las horas de luz natural se acentuará aún más el próximo 26 de octubre, cuando los relojes españoles se retrasen una hora. A partir de entonces, nos levantaremos por la mañana en completa oscuridad, haciéndose de noche de nuevo entre las 18 y las 19 horas de la tarde.