SUCESO EN MADRID

Un ciclista de 17 años, en estado muy grave tras un accidente con un coche en Montecarmelo

El menor ha sido trasladado el Hospital La Paz

Varias bicicletas aparcadas de Bicimad, en Madrid.

Varias bicicletas aparcadas de Bicimad, en Madrid. / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

EPE

EPE

Madrid

Un ciclista de 17 años ha sido intubado y trasladado al Hospital La Paz en la capital madrileña con pronóstico muy grave tras sufrir un accidente con un coche.

El choque se ha producido esta madrugada, en torno a las 2.00 horas, en la avenida Monasterio de Silos, en Fuencarral, a la altura de la estación de Metro de Montecarmelo, según ha informado Emergencias Madrid este lunes.

El adolescente estaba montado en una de las bicicletas del servicio de alquiler municipal, conocidas como Bicimad, cuando sufrió el impacto del vehículo.

El Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (Samur) ha atendido al ciclista, que sufre un traumatismo craneoencefálico severo.

La Policía municipal ha realizado el atestado del accidente y ha acompañado al convoy sanitario para facilitar el traslado hospitalario.

