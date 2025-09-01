Madrid registra 544 muertes por calor este verano, 387 más que en 2024

El verano de 2025 será recordado por sus altas temperaturas en varias regiones. En la Comunidad de Madrid ha habido días muy calurosos, con temperaturas que superaron los 40 ºC en algunos puntos de la región, y noches tórridas que se sucedieron una tras otra afectando al sueño de miles de vecinos, pero también a su salud. Incluso a su vida.

Según la estimación del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), hasta 544 personas han perdido la vida en la Comunidad de Madrid a consecuencia del calor. Son 387 más que en los mismos meses del año anterior. Los datos atribuyen estas muertes a al menos 344 mujeres y 199 hombres. La gran mayoría tenía más de 65 años.

La peor parte tuvo lugar durante la ola de calor que azotó España 16 días, desde el 3 hasta el 18 de agosto, reconocida por la Agencia Española de Metereología (AEMET) como al tercera más larga de la historia. Esos días, hasta 301 personas perdieron la vida en Madrid por las altas temperaturas.

Los días más críticos fueron el 12 y 13 de agosto, cuando se contabilizaron hasta 45 muertes atribuibles a la temperatura. Fueron otras 20 el día 15; 16 el día 15; 15 los días 16 y 17; y 16 el 18. Del 6 al 11 de agosto también se produjeron 81 fallecimientos. Los cinco días posteriores a la ola de calor hubo 47.

Piden la comparecencia de Matute

Por todo ello, el grupo socialista en la Asamblea de Madrid ha pedido la comparecencia de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, para informar sobre los efectos de la ola de calor que ha sufrido la región este verano y "podría haber sido la causa de más de 400 muertes en el mes de agosto". Consideran que "este es un dato escalofriante" y que el gobierno regional "sigue sin reforzar el sistema sanitario para atender la demanda de los madrileños y negando que nos encontramos ante una emergencia que requiere actuaciones inmediatas".

En total, desde el inicio del verano, se han producido 570 fallecimientos en la Comunidad de Madrid a consecuencia de las altas temperaturas.

Este martes, volverá a haber una subida generalizada de las temperaturas máximas en la región, que alcanzarán los 29 ºC en algunos puntos, aunque se registrará un ligero descenso de los valores mínimos, que será más acusado en la sierra.

Datos nacionales

A nivel nacional, en toda España son 2.177 fallecidos solo en agosto, un 71,3% más que la cifra registrada en el mismo periodo del pasado año, y 1.149 en julio. En total, desde principios de junio de 2025, España ha notificado 3.644 muertes por calor, un 84,3 % que en los tres meses de verano de 2024.

Por sexos, 1.300 eran mujeres frente a 877 hombres, según el sistema de monitorización gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología, que realiza estos cálculos en base a una proyección estadística a partir del cruce de datos de mortalidad y umbrales de temperaturas máximas a partir de las cuales el calor supone un riesgo para la salud y los compara con los del año pasado.