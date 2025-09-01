VACACIONES Y FESTIVOS
Calendario laboral Madrid 2025/2026: festividades y puentes
Consulta toda la información a continuación sobre los días libres que tendrán los trabajadores de cara al próximo curso
Con el fin del verano y la vuelta al trabajo este lunes 1 de septiembre ya son muchos los que tiran de calendario en busca del próximo festivo. El calendario laboral de 2025/26 de la Comunidad de Madrid fue establecido por el Consejo de Gobierno, que publicó el Decreto correspondiente que da validez oficial a la relación de los catorce días festivos de los que el conjunto de trabajadores podrán disfrutar. Algunos de ellos, se establecen a nivel nacional. De estos, varios son fijos y otros los pueden sustituir o trasladar de fecha las respectivas autoridades de las comunidades autónomas. Además, cada municipio propone otras dos jornadas más que se suman como festivos locales propios.
A continuación, puedes consultar toda la información con respecto a cómo ha quedado el calendario laboral de la Comunidad de Madrid para el próximo curso.
Calendario de festivos en la Comunidad de Madrid en el curso 2025/26
Los días festivos en la Comunidad de Madrid en 2025, de carácter retribuido y no recuperables (con los elegidos por la comunidad autónoma) serán:
- 12 de octubre (sábado), Fiesta Nacional de España.
- 1 de noviembre (sábado), Todos los Santos.
- 10 de noviembre (lunes), Nuestra Señora de la Almudena.
- 6 de diciembre (sábado), Día de la Constitución Española.
- 8 de diciembre (lunes), Día de la Inmaculada Concepción.
- 25 de diciembre (jueves), Natividad del Señor.
De cara a 2026, el calendario no es definitivo. Las festividades de Madrid mostradas a continuación están basadas en las festividades de años anteriores. Pueden estar sujetos a cambios:
- 1 de enero (jueves): Año Nuevo.
- 6 de enero (martes): Epifanía del Señor.
- 2 de abril (jueves): Jueves Santo.
- 3 de abril (viernes): Viernes Santo.
- 1 de mayo (viernes): Fiesta del Trabajador.
- 2 de mayo (sábado): Día de la Comunidad de Madrid.
- 25 de julio (sábado): Santiago Apóstol.
- 15 de agosto (sábado): Festividad de Asunción de la Virgen.
