Calendario laboral Madrid 2025/2026: festividades y puentes

Consulta toda la información a continuación sobre los días libres que tendrán los trabajadores de cara al próximo curso

La vuelta a la rutina hace pensar en el próximo período festivo.

La vuelta a la rutina hace pensar en el próximo período festivo. / JUNTA DE ANDALUCÍA / Europa Press

David Magán

David Magán

Madrid

Con el fin del verano y la vuelta al trabajo este lunes 1 de septiembre ya son muchos los que tiran de calendario en busca del próximo festivo. El calendario laboral de 2025/26 de la Comunidad de Madrid fue establecido por el Consejo de Gobierno, que publicó el Decreto correspondiente que da validez oficial a la relación de los catorce días festivos de los que el conjunto de trabajadores podrán disfrutar. Algunos de ellos, se establecen a nivel nacional. De estos, varios son fijos y otros los pueden sustituir o trasladar de fecha las respectivas autoridades de las comunidades autónomas. Además, cada municipio propone otras dos jornadas más que se suman como festivos locales propios.

A continuación, puedes consultar toda la información con respecto a cómo ha quedado el calendario laboral de la Comunidad de Madrid para el próximo curso.

Calendario de festivos en la Comunidad de Madrid en el curso 2025/26

Los días festivos en la Comunidad de Madrid en 2025, de carácter retribuido y no recuperables (con los elegidos por la comunidad autónoma) serán:

  • 12 de octubre (sábado), Fiesta Nacional de España.
  • 1 de noviembre (sábado), Todos los Santos.
  • 10 de noviembre (lunes), Nuestra Señora de la Almudena.
  • 6 de diciembre (sábado), Día de la Constitución Española.
  • 8 de diciembre (lunes), Día de la Inmaculada Concepción.
  • 25 de diciembre (jueves), Natividad del Señor.

De cara a 2026, el calendario no es definitivo. Las festividades de Madrid mostradas a continuación están basadas en las festividades de años anteriores. Pueden estar sujetos a cambios:

  • 1 de enero (jueves): Año Nuevo.
  • 6 de enero (martes): Epifanía del Señor.
  • 2 de abril (jueves): Jueves Santo.
  • 3 de abril (viernes): Viernes Santo.
  • 1 de mayo (viernes): Fiesta del Trabajador.
  • 2 de mayo (sábado): Día de la Comunidad de Madrid.
  • 25 de julio (sábado): Santiago Apóstol.
  • 15 de agosto (sábado): Festividad de Asunción de la Virgen.

