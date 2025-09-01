Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

HISTORIA

¿Por qué el barrio de Vallecas se llama así? El curioso personaje al que esta zona de Madrid debe su nombre

Hay varias teorías sobre la etimología del nombre, pero esta es la más extendida entre los vecinos

Vistas de Vallecas y Méndez Álvaro, al fondo, desde el Cerro del Tío Pío.

Vistas de Vallecas y Méndez Álvaro, al fondo, desde el Cerro del Tío Pío. / Alba Vigaray

Javier Quintana

Madrid

Vallecas fue protagonista de nuevo este domingo. El Rayo fue una vez más culpable de que todo el país pusiese durante unas horas la mirada en este barrio situado al otro lado de la M-30. Hoy día, Isi Palazón, Álvaro García e Íñigo Pérez son los nombres que más resuenan en las calles vallecanas. Sin embargo, la zona del Cerro del Tío Pío atesora siglos de historia repletos de personajes históricos. El primero de todos ellos en asentarse en el lugar fue también, según la tradición popular, el encargado de dar nombre a un barrio donde hoy viven más de 250.000 personas.

Al igual que el propio nombre de Madrid, procedente de la palabra árabe Mayrit, Vallecas también debería su nombre al dominio árabe de la Península Ibérica. Y es que, tras la fundación de la ciudad por el emir Mohamed I, muchos sarracenos se instalaron en la ribera del Manzanares, llegando incluso a esta zona más alejada.

El "intrépido" árabe Kas da nombre a Vallecas

En el libro 'Guía de Madrid y si provincia', publicado en el año 1888, Andrés Marín Pérez relaciona el nombre de Vallecas con un personaje en concreto. "Durante la Reconquista un intrépido árabe llamado Kas tomó el hermoso valle que había donde hoy se halla Vallecas, en el cual edificó una casa que todavía subsiste, mal reedificada, con el nombre de Pajeros, varias chozas para los pastores y algunos rediles para sus ganados. Al ser expulsados los árabes de Castilla, hubo de abandonar el Kas sus tierras, dirigiéndose con toda su gente al reino de Granada. Al salir Kas, se posesionaron de su valle, de su casa y de sus chozas varios vecinos de Torrepedrosa, denominado así por la torre de piedra que allí edificaron los árabes. Estos nuevos pobladores llamaron a la zona Valle-Kas", describe Marín Pérez. La razón por la que, con el tiempo, la 'K' pasó a ser una 'C' estaría en el mero decoro, y esta zona de Pajeros estaría localizada hoy día entre la calle Sierra de Palomeras y Sierra Morena.

Noticias relacionadas y más

Pero también ha corrido a lo largo de los siglos un origen mucho más mítico, con una historia 'a la romana'. Según la leyenda, el fundador de Vallecas habría sido concebido en la relación de un caballo blanco con una lechera vallecana. Por este motivo, los vecinos del barrio son hoy conocidos como 'hijos del caballo blanco'.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El alza imparable del precio de la vivienda en Madrid empuja la demanda hacia el área metropolitana
  2. Vicios Modernos': el Madrid salvaje y descarnado que Ceesepe dibujó antes de la Movida
  3. Madrid tiene un parque más grande que el Central Park de Nueva York: ¿lo has visitado alguna vez?
  4. Madrid, Ext.', el documental que hace que los madrileños se reconcilien con su ciudad
  5. Muere una mujer de 48 años tras ser apuñalada por su hermano en Valdemoro
  6. Operación retorno de agosto, en directo: última hora del tráfico, retenciones y el estado de las carreteras en Madrid y el resto de España
  7. Debbie Rowe, la enfermera que tuvo dos hijos con Michael Jackson y siempre ha dado la cara por él
  8. Mar Espinar: 'Empecé a boxear en el Ayuntamiento, me destensaba mucho. Es el único deporte que no me da pereza hacer

Retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona por una inspección judicial del trazado

Retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona por una inspección judicial del trazado

¿Cuándo se aprobará la nueva ordenanza que regulará el turismo masivo en la ciudad de Toledo?

¿Cuándo se aprobará la nueva ordenanza que regulará el turismo masivo en la ciudad de Toledo?

Así es el mágico rincón que esconde El Retiro en su interior: solo los madrileños sabrán de qué se trata

Así es el mágico rincón que esconde El Retiro en su interior: solo los madrileños sabrán de qué se trata

Estos son los tres radares de tramo que comenzarán a multar este lunes en Toledo

Estos son los tres radares de tramo que comenzarán a multar este lunes en Toledo

La estación de metro de Avenida de América estrena dos de sus futuros 10 ascensores

La estación de metro de Avenida de América estrena dos de sus futuros 10 ascensores

La estufa de Europa se enfría: en 80 años el Atlántico le aportará un 40% menos de calor

La estufa de Europa se enfría: en 80 años el Atlántico le aportará un 40% menos de calor

Un conductor grave tras perder el control de su turismo y salirse de la carretera de la A-5 (Latina)

Un conductor grave tras perder el control de su turismo y salirse de la carretera de la A-5 (Latina)

Vuelve la violencia al hotel okupa de San Blas con una nueva reyerta multitudinaria

Vuelve la violencia al hotel okupa de San Blas con una nueva reyerta multitudinaria