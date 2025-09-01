¿Por qué el barrio de Vallecas se llama así? El curioso personaje al que esta zona de Madrid debe su nombre

Vallecas fue protagonista de nuevo este domingo. El Rayo fue una vez más culpable de que todo el país pusiese durante unas horas la mirada en este barrio situado al otro lado de la M-30. Hoy día, Isi Palazón, Álvaro García e Íñigo Pérez son los nombres que más resuenan en las calles vallecanas. Sin embargo, la zona del Cerro del Tío Pío atesora siglos de historia repletos de personajes históricos. El primero de todos ellos en asentarse en el lugar fue también, según la tradición popular, el encargado de dar nombre a un barrio donde hoy viven más de 250.000 personas.

Al igual que el propio nombre de Madrid, procedente de la palabra árabe Mayrit, Vallecas también debería su nombre al dominio árabe de la Península Ibérica. Y es que, tras la fundación de la ciudad por el emir Mohamed I, muchos sarracenos se instalaron en la ribera del Manzanares, llegando incluso a esta zona más alejada.

El "intrépido" árabe Kas da nombre a Vallecas

En el libro 'Guía de Madrid y si provincia', publicado en el año 1888, Andrés Marín Pérez relaciona el nombre de Vallecas con un personaje en concreto. "Durante la Reconquista un intrépido árabe llamado Kas tomó el hermoso valle que había donde hoy se halla Vallecas, en el cual edificó una casa que todavía subsiste, mal reedificada, con el nombre de Pajeros, varias chozas para los pastores y algunos rediles para sus ganados. Al ser expulsados los árabes de Castilla, hubo de abandonar el Kas sus tierras, dirigiéndose con toda su gente al reino de Granada. Al salir Kas, se posesionaron de su valle, de su casa y de sus chozas varios vecinos de Torrepedrosa, denominado así por la torre de piedra que allí edificaron los árabes. Estos nuevos pobladores llamaron a la zona Valle-Kas", describe Marín Pérez. La razón por la que, con el tiempo, la 'K' pasó a ser una 'C' estaría en el mero decoro, y esta zona de Pajeros estaría localizada hoy día entre la calle Sierra de Palomeras y Sierra Morena.

Pero también ha corrido a lo largo de los siglos un origen mucho más mítico, con una historia 'a la romana'. Según la leyenda, el fundador de Vallecas habría sido concebido en la relación de un caballo blanco con una lechera vallecana. Por este motivo, los vecinos del barrio son hoy conocidos como 'hijos del caballo blanco'.