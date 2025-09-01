Ayuso reprocha a Illa actuar "sin pudor y sin ética" tras acusar a Madrid de "egoísmo fiscal"

Continúa la batalla política y dialéctica entre los gobiernos de Madrid y Cataluña a cuenta de la financiación autonómica. Si a primera hora de la mañana en una entrevista en Catalunya Ràdio, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, acusaba a Madrid de gozar de "privilegios" en cuanto capital y a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, de fomentar el "egoísmo fiscal", a mediodía ha sido la propia aludida la que ha replicado reprochando a Illa su falta de "pudor" y de "ética" y recordando la reunión que este martes mantendrá en Bruselas con el expresident catalán Carles Puigdemont.

Ha sido a través de la red social X como Ayuso ha reaccionado a las declaraciones de su homólogo catalán. "Illa pasa al ataque sin pudor y sin ética. A ver cómo defiende la izquierda en Madrid y en toda España los privilegios para Cataluña y la vergonzosa reunión con Puigdemont", ha escrito la dirigente madrileña.

La respuesta de Ayuso y las propias declaraciones de Illa prolongan de esta forma el enfrentamiento abierto entre los dos ejecutivos a cuenta de la financiación autonómica. En la entrevista radiofónica, Illa ha sido contundente en sus críticas a la política de rebajas fiscales impulsada a su juicio de manera desleal desde el gobierno madrileño. "Madrid está practicando una política fiscal insolidaria bajando impuestos y, al mismo tiempo, reclamando más recursos y quejándose de los recursos que tenemos otros".

El líder de los socialistas catalanes ha aludido también a la polémica por el rechazo desde Sol del decreto para el reparto de menores migrantes no acompañados desde Canarias. "Los que nos reclaman solidaridad, que se callen", ha señalado, "ya estoy cansado. Piden solidaridad económica y practican la insolidaridad con las personas".

El asunto de la financiación es nuclear en las relaciones entre ambos gobiernos y en la propia acción política de Ayuso en su oposición al Ejecutivo central. El pasado 14 de julio, cuando Gobierno y Generalitat acordaron las bases de un futuro modelo para Cataluña "singular, federal y generalizable", la presidenta madrileña escenificó en la Puerta del Sol uno de sus discursos más duros de los últimos meses, en el que llegó a asegurar que el documento firmado supone "una sentencia de muerte para España".

La presidenta madrileña y sus consejeros insisten a menudo en lo que consideran privilegios fiscales para Cataluña repitiendo la expresión de que Madrid actúa de "cajero automático del independentismo". Recientemente, desde el Gobierno madrileño se ha anunciado que se prevé recurrir en los tribunales la condonación de deuda autonómica que el Consejo de Ministros espera aprobar mañana. Se trata de la asunción de algo más de 83.200 millones de euros de pasivo de las comunidades, 17.000 millones en el caso de Cataluña y 8.600 en el de Madrid. El gobierno de Ayuso, que se refiere a esta condonación como "condenación", argumenta que la deuda asumida no se evapora y calcula que en el caso de Madrid supondrá un perjuicio de 500 euros por ciudadano.

En la misma intervención en la emisora pública catalana, Illa ha confirmado su reunión mañana con el expresident huido de la justicia española. "Dije que me reuniría con Puigdemont cuando tocara y ahora toca enviar un mensaje de que, en democracia el diálogo es el motor, lo que pone en marcha el coche". Se trata de otro de los asuntos que desde el Gobierno regional se suele utilizar para tensionar la posición no solo de la Generalitat sino del propio Gobierno central, necesitado de Junts para sacar adelante proyectos legislativos en el Congreso de los Diputados.