Almeida evita hablar de su futuro pero asegura tener "las mismas ganas" de trabajar que en 2019

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, continúa evitando pronunciarse sobre su posible presentación o no a las elecciones municipales de 2027, pero ha insistido en que tiene "las mismas ganas de trabajar" que cuando llegó por primera vez a la Alcaldía.

"Si mañana se dan las elecciones, no tengan ustedes ninguna duda de que sería el candidato para tratar de revalidar la Alcaldía. La vida es la vida y, por tanto, no hay nada más que añadir al respecto. No hay que hablar de mi futuro, sino del futuro en la ciudad de Madrid", ha expuesto ante la prensa desde la Casa de la Villa.

Almeida ha regresado este lunes a la agenda política tras cogerse la parte obligatoria de la baja por paternidad, de seis semanas. Lo ha hecho presidiendo la reunión del equipo de Gobierno municipal con motivo del inicio del próximo curso político.