San Sebastián de los Reyes pone fin al quinto centenario de sus encierros: "He llegado a correr 300 veces en un año"

Cuando, en 1983, Santiago Izquierdo fue nombrado cronista oficial y archivero municipal de San Sebastián de los Reyes, no imaginaba que su primer hallazgo en el Archivo Municipal sería uno de los más importantes. “Me topé con un documento real firmado por Carlos I en 1525”, dice. En él se recogían las peticiones que los vecinos hicieron a los eclesiásticos de Toledo, entre las cuales figuraba una devolución de dinero que habían cobrado “por hacer procesiones, devociones y correr toros”. “De ahí viene. Sabemos que con anterioridad a ese año ya se celebraban los encierros taurinos, pero es el documento el que nos da la fidelidad de los hechos. También hay papeles de 1516 en los que se advierte a los eclesiásticos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes que ya se corrían los toros”, explica Izquierdo. Esta semana, el municipio madrileño de casi 100.000 habitantes celebra ocho encierros, uno de ellos nocturno, en el quinto centenario de su tradición taurina.

Manifestaciones taurinas como esta, que pone fin el 31 de agosto, se celebran en San Sebastián de los Reyes desde mediados del siglo XVI y han creado el patrimonio histórico de más arraigo entre los habitantes de la localidad. Su historia no se entiende sin lo que hoy llaman ‘Sansencierros’, que reúnen a cerca de 3.000 corredores y 50.000 espectadores cada día: “Esta tradición existe en muchos pueblos, pero aquí la tenemos constatada con un documento de 1525. Prácticamente se creó a la par que la ciudad, fundada en 1492 por orden de los Reyes Católicos. El 29 de agosto se producía el encierro con motivo de la degollación de San Juan Bautista y posteriormente se tomó la devoción al Cristo de los Remedios, establecida un día antes”. Las reses, que se exhiben al público en los Corrales de Suelta durante los días previos a la celebración, recorren 810 metros hasta la Plaza de Toros local. Sin embargo, la ruta ha ido variando con el paso de los años.

Los mozos corren durante el cuarto encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes 2025. / David Fernández

840 metros

“Antiguamente los traían directamente de las ganaderías y los descansaban a los márgenes del Jarama o del Arroyo de Viñuelas. A la alboreá del día, retomaban el camino campo a través y acompañados de caballos hasta llegar al pueblo. Las calles ya estaban cerradas y preparadas para que no se escapasen y, desde ahí, los mozos los llevaban a la plaza del Ayuntamiento para enchiquerarlos para la corrida de la tarde”, añade Santiago. Cuando dejaron de traer los animales directamente del medio rural, el recorrido comenzaba en la plaza del Ayuntamiento, donde se colocaron corrales de familias locales en los que se dejaban los animales antes de la suelta. Posteriormente se construyó la plaza de toros y los corrales se traspasaron al antiguo matadero, que terminó derrumbándose: “Se levantaron corrales permanentes y se estableció el recorrido actual, de casi 840 metros, con una anchura de entre seis y nueve metros y una altura media del recorrido de 674 metros sobre el nivel del mar”.

El encierro cuenta con un monumento en la Plaza de Andrés Caballero, ubicada en la parte alta del pueblo, desde 1986. “Su escultor es Juan Miguel Utande, un vecino del pueblo. También hay otra obra dedicada a Pedro Benjumea, torero que vivió muchos años en San Sebastián de los Reyes”, señala. Su labor, dice, como archivero municipal es “custodiar la documentación, estudiarla y darla a conocer a vecinos y forasteros”. Como cronista, ha de ocuparse de la historia y recoger todo lo que ocurre en la ciudad “y lo que va creándose en la actualidad”.

Los encierros de San Sebastián de los Reyes han celebrado en 2025 su quinto centenario. / AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Cinco encierros al día

Entre los corredores destaca Miguel Ángel Castander, un veterano. Vecino de San Sebastián de los Reyes toda la vida, corrió su primer encierro con apenas 11 años. “La normativa lo permitía. Y con toros bravos. Ahora los muchachos lo hacen con bueyes, que son mucho más mansos. Tuve la suerte de vivir esta tradición desde pequeño”, relata. A los 19 años adoptó el rol de pastor, que aún mantiene en la actualidad: “Llevo 39 años siendo una figura fundamental. Mi labor es fácil de decir pero difícil de cumplir: llevar lo más rápido posible a los astados desde el corral de suelta a La Tercera, nuestra plaza de toros. Si se queda alguno por el camino, como ha pasado varias veces esta semana, debo llevarlo a la plaza de toros con la ayuda de la vara en el menor tiempo posible”. Lo que comenzó como una afición cuando era tan solo un niño, se ha convertido en un estilo de vida para él.

Si bien siempre le ha gustado ocupar una posición arriesgada -pero privilegiada- en los encierros, estos últimos sanfermines corrió en segunda línea, aunque siempre cerca de los toros. Con una sonrisa en la boca recuerda cuando, en 1989, entró en la plaza de toros de Pamplona junto a su amigo americano Joe Distler con un toro pegado a la espalda. “Con la mano derecha toqué el pitón izquierdo del astado y dio la casualidad de que me hicieron una foto. Al día siguiente estaba en todas las portadas”, suma. Para él fue una dosis de adrenalina, pero a Distler no le gustó nada: “Siempre le he considerado un padre en este mundo y él no dudó en recriminarme lo que había hecho. Me dejó claro que no se pueden tocar los animales y menos los pitones, pero por aquel entonces yo tenía 21 años y no me importaban esas cosas”.

3.000 corredores y 50.000 espectadores han acudido a los encierros de San Sebastián de los Reyes. / David Fernández

El madrileño ha llegado a correr 300 encierros en un año. “Ha habido épocas incluso en las que he empalmado cinco encierros al día durante tres o cuatro jornadas seguidas”, sostiene. Desde Valdemorillo a Ciudad Rodrigo o Torrejón de Ardoz. También Alcalá de Henares, Arganda, Las Rozas, San Miguel, Villanueva del Pardillo o Coslada: “He sido muy afortunado y he podido correr en muchísimos pueblos, pero como en casa en ningún sitio. Siempre he vivido vinculado al mundo del toro, toda mi vida, pero defendiendo a San Sebastián de los Reyes por encima de todo. A cada uno le toca el corazón cuando llegan las fiestas de su pueblo y aquí, cada vez que pasamos por la calle, sentimos que estamos corriendo un encierro”. La pasión la lleva en la sangre. Su padre, procedente de Alaejos, un pueblo de gran tradición taurina ubicado entre Zamora, Salamanca y Valladolid, también fue corredor y pastor: “Mi hermano mayor y mi primo también”.

La mayoría de anécdotas son positivas. Sin embargo, Miguel Ángel no puede evitar recordar cuando, en 1993, quedó inconsciente durante 10 minutos. “Fue un percance muy serio. Me resbalé con el vaso de plástico que había tirado otro corredor durante el encierro con tan mala suerte de que, al caer, un toro se me llevó por delante en la calle Estafeta de Pamplona. Menos mal que tuve al Cristo de los Remedios conmigo, que me protegió y me salvó la vida”, expresa. La seguridad que había entonces no es la misma que ahora. No obstante, él se sigue colocando delante de los astados con la misma ilusión que cuando tenía 11 años.