El regreso a Madrid se complica con retenciones en la A3 a la altura de Fuentidueña de Tajo

La tarde del último domingo de agosto arranca tranquilo en las carreteras que traen de regreso a la capital a miles de madrileños que se despiden del verano. Las retenciones se concentran -de momento- en la A 3 a la altura de Fuentidueña de Tajo. Un atasco fijo en todas las operaciones retorno.

En el resto de las vías principales solo ha habido algún problema en la A 1 por culpa de un accidente a la altura de San Agustín de Guadalix. Un incidente que el enorme despliegue de los responsables de Tráfico para una jornada marcada en rojo en su calendairio ha despachado con prontitud.

Esta imagen, sin embargo, es engañosa. Pocos dudan de que dentro de unas pocas horas, los accesos a Madrid colapsaran incapaces de absorber tanto vehículo.

Mientras, en el Ministerio de Transportes cruzan los dedos para que una avería, un incendio o algún desalmado ladron de cables, les amargue el día. Sobre las vías, hoy el trasiego de trenes es intenso para dar cabida a miles de viajeros que han recurrido a la Alta Velocidad para su regreso.

Andalucía también registra retenciones

Fuera de Madrid, los problemas se concentran en los accesos a Sevilla procedentes de las playas gaditanas,

Lo que sí está dando dolores de cabeza a los conductores y a los agentes que controlan el tráfico son los accidentes.

En la A-44 en Dúrcal (Granada) en sentido Jaén, donde se ha incendiado un vehículo.También en la A-49, en Bonares (Huelva) en dirección a Sevilla y en la AP-7 en Bétera (Valencia) en sentido Alicante.

Además de circulación complicada por estos siniestros hay retenciones dn Sevilla, en la AP-4 a la altura de Cabezas de San Juan; en Cádiz, en la A-48 en su incorporación a la A-4 con Chiclana y en la salida de Huelva, por la A-49, en San Juan del Puerto.

Un último accidente se ha producido en la AP-7 en La Almetla del Mar (Tarragona) en sentido la capital tarraconense.

Vigilancia reforzada

Desde que se inició la operación retorno, a las 15:00 horas del viernes, y hasta la medianoche de este domingo, se calcula que se habrán producido en España cinco millones de desplazamientos, de quienes terminan sus vacaciones de verano y de quienes empiezan las de septiembre.

Durante esta operación especial, Tráfico intensifica sus medidas de vigilancia y seguridad con controles de velocidad por radar fijo y móvil, drones, cámaras de vigilancia y motos camufladas.

Además se han instalado carriles reversibles en las zonas más conflictivas y se han restringido las obras, la celebración de eventos deportivos o el transporte de mercancías.