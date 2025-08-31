Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Operación retorno de agosto, en directo: última hora del tráfico, retenciones y el estado de las carreteras en Madrid y el resto de España

Se esperan 5.000.000 de desplazamientos de largo recorrido con motivo del retorno generalizado que tendrá lugar

Atasco en la M-30, en los principales accesos a la ciudad de Madrid.

Atasco en la M-30, en los principales accesos a la ciudad de Madrid. / EFE

EPE

EPE

La Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha el viernes el último de los dispositivos especiales preparados para este verano con la operación retorno de agosto 2025, que dura hasta la medianoche de este domingo 31 de agosto. Se esperan 5.060.000 movimientos de largo recorrido con motivo del retorno generalizado que tendrá lugar.

