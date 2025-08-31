En Directo
TRANSPORTES
Operación retorno de agosto, en directo: última hora del tráfico, retenciones y el estado de las carreteras en Madrid y el resto de España
Se esperan 5.000.000 de desplazamientos de largo recorrido con motivo del retorno generalizado que tendrá lugar
La Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha el viernes el último de los dispositivos especiales preparados para este verano con la operación retorno de agosto 2025, que dura hasta la medianoche de este domingo 31 de agosto. Se esperan 5.060.000 movimientos de largo recorrido con motivo del retorno generalizado que tendrá lugar.
Retenciones entre Santa Cristina d'Aro y Llagostera
La operación retorno está comenzando a notarse en Catalunya, donde se registran cinco kilómetros de retenciones en el enlace de la C-63 Y C-31 entre Santa Cristina d'Aro y Llagostera.
Tráfico con retenciones en la entrada a Madrid y en las carreteras andaluzas en el final de la Operación Retorno
Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), se han registrado varios accidentes que han complicado la circulación. Uno de ellos ha ocurrido en la A-1 en el sentido entrada a Madrid, a la altura de San Agustín de Guadalix y otro en la A-44 en Dúrcal (Granada) en sentido Jaén, donde se ha incendiado un vehículo.
También ha ocurrido otro siniestro en la A-49, en Bonares (Huelva) en dirección a Sevilla, y en la AP-7 en Bétera (Valencia) en sentido Alicante, con varios kilómetros de retenciones poco después de las 13.00 horas. Un último accidente se ha producido en la AP-7 en La Ametlla del Mar (Tarragona) en sentido la capital tarraconense.
Además de circulación complicada por estos siniestros hay retenciones principalmente en Andalucía.
En Sevilla, en la AP-4 a la altura de Cabezas de San Juan; en Cádiz, en la A-48 en su incorporación a la A-4 con Chiclana y en la salida de Huelva, por la A-49, en San Juan del Puerto.
