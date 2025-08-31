Operación retorno de agosto, en directo: última hora del tráfico, retenciones y el estado de las carreteras en Madrid y el resto de España

Tráfico con retenciones en la entrada a Madrid y en las carreteras andaluzas en el final de la Operación Retorno

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), se han registrado varios accidentes que han complicado la circulación. Uno de ellos ha ocurrido en la A-1 en el sentido entrada a Madrid, a la altura de San Agustín de Guadalix y otro en la A-44 en Dúrcal (Granada) en sentido Jaén, donde se ha incendiado un vehículo.

También ha ocurrido otro siniestro en la A-49, en Bonares (Huelva) en dirección a Sevilla, y en la AP-7 en Bétera (Valencia) en sentido Alicante, con varios kilómetros de retenciones poco después de las 13.00 horas. Un último accidente se ha producido en la AP-7 en La Ametlla del Mar (Tarragona) en sentido la capital tarraconense.

Además de circulación complicada por estos siniestros hay retenciones principalmente en Andalucía.

En Sevilla, en la AP-4 a la altura de Cabezas de San Juan; en Cádiz, en la A-48 en su incorporación a la A-4 con Chiclana y en la salida de Huelva, por la A-49, en San Juan del Puerto.