Nueve heridos en el último encierro de San Sebastián de los Reyes, uno por cornada de cabestro y otro por golpe

El octavo y último encierro de San Sebastián de los Reyes ha concluido este domingo con nueve heridos, uno de ellos por la cornada de un cabestro en el hombro, que ya ha sido trasladado al quirófano de la plaza de toros; y el segundo por un golpe fuerte de otro cabestro, un "topetazo", que ha sido derivado al hospital de campaña para ser evaluado.

Los otros siete heridos han sido de carácter leve y están siendo analizados por los sanitarios que están repartidos por el recorrido, según ha explicado al término del encierro del jefe de Protección Civil, Pedro Martínez.

Esta última cita, con 2.900 corredores, ha contado con toros pertenecientes a la ganadería Zalduendo y ha durado 2:12 minutos.

Martínez ha defendido que el balance de este encierro y de toda la semana es "muy positivo" porque, pese a la alta afluencia de gente que se ha registrado, no ha habido heridos de gravedad.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Carlos Bolarín, ha indicado al término del encierro que la carrera ha estado protagonizada por la manada que se ha ido disgregando y juntando en diferentes puntos, aunque en la segunda mitad del circuito ha estado "completamente dividida" y con un ritmo "muy bueno".

También ha indicado que la herida por cornada se ha producido porque el corredor lesionado se ha levantado, se ha girado y se ha encontrado con el cabestro, que iba en una carrera muy rápida. "Hubiera sido mucho más peligroso si se hubiera encontrado con un toro", ha advertido.

Bolarín ha concluido, como balance de las fiestas, que "Sanse está más vivo que nunca con sus festejos populares", y ha proclamado que los de esta localidad madrileña son "los mejores encierros de España", con "los mejores pastores del país y el mejor sistema de seguridad".

Por ello, ha zanjado, la semana de fiestas ha sido "increíble", con alrededor del 30 % más de afluencia que otros años, y un aumento de cerca del 20 % de público en la hostelería.