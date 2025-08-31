VIOLENCIA DOMÉSTICA
Muere una mujer de 48 años tras ser apuñalada por su hermano en Valdemoro
Los hechos se produjeron este sábado por circunstancias que se desconocen en un chalé situado en la calle República Argentina
Una mujer de 48 años ha muerto en el Hospital de Valdemoro tras recibir este sábado una puñalada presuntamente por parte de su hermano, quien ya ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de los hechos, ha informado Emergencias Comunidad de Madrid y la Guardia Civil.
Los hechos se produjeron este sábado por circunstancias que se desconocen en un chalé situado en la calle República Argentina. La detención del hombre, de 46 años, se produjo tras cometer la agresión, según ha adelantado 'El Mundo'.
Según Emergencias Comunidad de Madrid, la mujer recibió una puñalada bajo el esternón e ingresó grave en el Hospital de Valdemoro, donde finalmente falleció. Los profesionales lograron revertir la parada cardiaca en dos ocasiones.
- Madrid tiene un parque más grande que el Central Park de Nueva York: ¿lo has visitado alguna vez?
- El alza imparable del precio de la vivienda en Madrid empuja la demanda hacia el área metropolitana
- Madrid, Ext.', el documental que hace que los madrileños se reconcilien con su ciudad
- El Bernabéu se reinventa: todo lo que hay detrás de las reformas provocadas por el partido de la NFL
- Varios trenes parten desde Madrid, Sevilla, Málaga y Granada aunque tendrán que circular por una única vía
- Francis Bacon, el pintor que murió en Madrid mientras intentaba recuperar un antiguo amor
- Vicios Modernos': el Madrid salvaje y descarnado que Ceesepe dibujó antes de la Movida
- El parque de Madrid estilo Bridgerton que no conoce casi nadie: perfecto para despedir el verano