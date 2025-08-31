El Gobierno de Ayuso compra 1,9 millones de vacunas de la gripe y el virus del papiloma humano

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana la compra, con una inversión pública de 32.885.216 euros, demás de 1,9 millones de vacunas contra la gripe y el Virus del Papiloma Humano (VPH.

Cerca de 1,6 millones de dosis inyectables son para la inmunización contra la gripe durante la campaña que comenzará el próximo otoño. Están destinadas a proteger de esta enfermedad a ciudadanos de más de 60 años y a grupos de riesgo, como embarazadas, personas con enfermedades crónicas, así como a los menores de entre 6 y 23 meses en los que no se puede utilizar la intranasal.

Un millón corresponden a la vacuna adyuvada para la población mayor, dada su capacidad de potenciar la respuesta inmune. Las otras 530.000 son las denominadas inactivas dirigidas al resto de población que tengan indicación de recibir esta medida preventiva.

Respecto al VPH, que puede provocar, entre otros problemas de salud, cáncer de cuello de útero, la Comunidad de Madrid dispondrá de 320.000 nuevas dosis, que proporcionarán una protección altamente segura y eficaz frente a las enfermedades relacionadas con este virus. Se trata de una infección de transmisión sexual y la vacunación es la forma más efectiva para evitarla, impidiendo además el desarrollo de posibles complicaciones, disminuyendo además su contagio.

Esta inmunización se recomienda de forma sistemática a los 12 años, y se ofrece también a la población masculina de entre 13 y 18 años que no la haya recibido previamente. El Gobierno regional decidió en 2024 ampliar la medida, que ya se ofrecía a las chicas, para alcanzar los 150.000 beneficiarios. Igualmente, está recomendada para adultos hasta los 45 años con situaciones de riesgo.

En 2024, la Comunidad de Madrid administró 4,5 millones de dosis frente a diferentes enfermedades inmunoprevenibles en 978 centros autorizados y colaboradores. Entre ellas, más de 2 millones fueron las incluidas en el calendario a lo largo de toda la vida, cerca de 900.000 contra el COVID, y 1,5 millones de la gripe.