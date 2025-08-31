El amor de Paco Roncero por el arroz: un viaje culinario sin receta fija

Si alguna vez te has preguntado cuál es el plato favorito de Paco Roncero, prepárate para un viaje por el mundo del arroz como nunca antes lo habías visto. Porque para el chef madrileño, la estrella no es un ingrediente concreto, sino un lienzo en blanco listo para llenarse de mil sabores y aromas. "En las vacaciones me encanta hacer arroces diferentes y variados", confiesa a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Y no se trata de seguir una fórmula mágica, sino de apostar por la calidad desde la base: un buen arroz. Roncero confiesa que para sus preparaciones elige el arroz de Morino Roca, un grano que garantiza textura y sabor perfectos, ese toque que todo plato necesita para conquistar el paladar.

Pero ahí no acaba la historia. El secreto de Paco está en los caldos, auténticos protagonistas líquidos que pueden ser de pescado, marisco o carne, porque como él mismo dice, "los arroces van cambiando". ¿Quieres un arroz de marisco? Añade gambas, chipirones o carabineros, que son como pequeños tesoros marinos listos para brillar. ¿Prefieres la versión carnívora? Entonces prepárate para un festín con costillas de cerdo o de vaca, que aportan ese toque jugoso y contundente que enamora a cualquiera. El chef no olvida las verduras, esos aliados frescos y coloridos que equilibran y completan cada plato, transformando un simple arroz en una experiencia gastronómica rica y diversa.

En resumen, el arroz para Paco Roncero es un terreno libre para la creatividad y la experimentación, un juego de sabores que cambia con la estación, el humor y los ingredientes disponibles. Así que si alguna vez tienes la oportunidad de probar uno de sus arroces, prepárate para disfrutar de una sinfonía de ingredientes donde cada bocado es una invitación a explorar nuevas sensaciones. Porque al final, el plato favorito del chef no es un plato, sino el arte de reinventar el arroz, siempre con respeto, pasión y un toque de magia.