El alumnado extranjero crece más de un 50% en la última década en Madrid

Basta la mera observación para constatar que las aulas de Madrid, como las del resto de España, presentan cada vez una mayor diversidad. Los datos confirman esta impresión: el número de alumnos extranjeros matriculados en los centros educativos de la región ha pasado de 131.413 en el curso 2014/2015 a 203.087 en 2024/2025, lo que supone un aumento del 54,5% en la última década, según los datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En bruto, la Comunidad ha sumado un total 71.674 estudiantes foráneos en este periodo, superando ya la barrera de los 200.000. También ha aumentado su peso relativo, pasando de representar el 11,5% del total del alumnado en 2015 a suponer ya el 15,5% del mismo (1.125.860 en 2025), cuatro puntos porcentuales más. Una cifra que sitúa a Madrid dos puntos y medio por encima del 12,9% de la media nacional y en la sexta posición del ranking, por debajo de Islas Baleares (19,0%), Comunidad Valenciana (18,5%), La Rioja (17,6%), Aragón (16,7%) y Cataluña (16,5%).

Desglosando por tipología de centros, la educación pública supera ampliamente a la privada en este apartado, tanto en términos absolutos (133.165 alumnos en los centros de titularidad pública frente 69.922 en los privados en 2025), como relativos (un 18,6% del total, frente al 11,9%). La diferencia se asemeja, aunque más acusada - especialmente en el caso de la enseñanza pública-, con los valores medios del conjunto del país, donde el alumnado extranjero supone el 14,2% del total da alumnos de los centros públicos, mientras que, para los centros privados es del 10,2%.

Por grado y tipo de enseñanza, la Educación Primaria y la ESO aglutinan el mayor número de estudiantes no nacidos en España matriculados, con 72.808 (18%) y 51.700 (16,8%), respectivamente. Como cabe esperar, por dejar de ser educación obligatoria, en Bachillerato, la cifra desciende notablemente, pasando a tan solo 11.280 inscritos (10,1%) en toda la región el pasado curso. Por su parte, en Infantil, los matriculados rondan los 30.000 (29.746, concretamente), constituyendo el 12,2% del total.

Rumanía, Venezuela y Marruecos, principales nacionalidades

Atendiendo a las regiones de procedencia, América del Sur se lleva indiscutiblemente la palma, con 81.856 alumnos, el 40,3% del total y cerca del doble que la segunda región más representada, Europa, de donde proceden 46.032 menores, el 22,7%. En tercera posición se ubica África, con 21.833 (10,8%), seguida muy de cerca por los 21.011 (10,3) de Asia y los 20.484 (10,1%) de América Central.

Si precisamos por nacionalidades, la cosa cambia, pues si bien Europa no el área geográfica dominante, Rumanía es el país que más alumnos aporta, con 25.452. Los siguientes son, desde el otro lado del charco, Venezuela, Perú y Colombia, con unas muy parejas cifras de 20.710, 20.604 y 19.880, respectivamente.

Por lo que respecta a África y Asia, se repite la situación de que dos países acaparan el foco mayoritario de origen de estos alumnos: Marruecos, en el caso de África, con 15.693 de los 21.833 totales; y China, por la vertiente asiática, lugar de nacimiento de 12.473 alumnos de Madrid.

El alumnado extranjero en España supera por primera vez el millón

El alumnado extranjero en enseñanzas no universitarias continúa al alza en España. Según los datos provisionales del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el curso 2024/2025 se han matriculado 1.125.860 estudiantes sin nacionalidad española, lo que supone 49.870 más que el año anterior y un incremento relativo del 4,6%. Actualmente, el 12,9% del alumnado de régimen general no universitario es extranjero.

El crecimiento es especialmente significativo en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con 19.072 alumnos más (+7,1%), pese a que el total de estudiantes en esta etapa ha descendido un 0,6%. También destaca el aumento en Educación Primaria (+13.582; +3,3%) y en la Formación Profesional, donde los alumnos extranjeros suben un 10,7% (11.711 más), más del doble que el incremento global en esta enseñanza. En Bachillerato, el número de estudiantes extranjeros asciende a 55.260 (+7,2%).

En cuanto al origen, América Latina concentra a casi cuatro de cada diez estudiantes extranjeros (38,4%), seguida de Europa (28,4%) y África (22,9%). Por países, los grupos más numerosos proceden de Marruecos (197.099), Colombia (112.718), Rumanía (96.901), Venezuela (75.510), Perú (56.890), China (44.553) y Ucrania (42.761). Destaca el fuerte crecimiento del alumnado colombiano (+16,5%), venezolano (+15,5%) y peruano (+19,5%), frente al retroceso de marroquíes (-3,4%) y rumanos (-3,5%).