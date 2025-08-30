La vuelta al cole sale más cara en Madrid: el peso de la escuela privada dispara el coste hasta los 3.188 euros de media por alumno

Faltan solo unos días para la vuelta al cole y las familias ya están echando cuentas. Toca pagar gastos anuales como la matrícula, el uniforme, los libros de texto, el material escolar o el material informático. Muchos suman también gastos mensuales, como el comedor, la ruta, las actividades extraescolares o la cuota escolar. En total, el gasto previsto por alumno en la Comunidad de Madrid asciende a más de 3.000 euros, convirtiéndose en la comunidad donde regresar al colegio sale más caro.

Así lo revela la encuesta anual de gastos escolares de la OCU. A partir de una muestra aleatoria de socios con hijos en edad escolar, la organización ha podido obtener información sobre casi 1.100 estudiantes de entre tres y 18 años que van a cursar estudios desde Educación Infantil a Bachillerato durante este curso 2025/2026.

De esta forma, han visto que mientras que el gasto total previsto por alumno o alumna en la Comunida de Madrid es de 3.188 euros, en Cataluña es de 2.980, en la Comunidad Valenciana 2.134, en Castilla y León 1.876, y 1.823 en Andalucía. La media nacional se sitúa en los 2.390 euros.

La OCU explica que el mayor coste en la región se explica sobre todo por el mayor peso de la educación privada. El porcentaje de centros públicos en la Comunidad de Madrid es del 54%, muy por debajo de otras comunidades como Cataluña (64,4%), Andalucía (72,1%) o Galicia (72,6%).

Los datos desagregados para Madrid según el tipo de centro educativo son 1.332 euros al año en un público; 3.173 euros al año en la concertada; y 8.994 euros al año en privado.

Otro factor que modifica el precio es el nivel de estudios que se vayan a cursar. Según la organización, la vuelta al cole de los alumnos de primaria, con más gastos fijos, y de los alumnos de bachillerato sale en general más cara que la de los estudiantes de secundaria. Una vez más, vuelven a detectar diferencias significativas según el tipo de centro.

Otros gastos

Entre los gastos que van a la cuenta, también hay que sumar de media unos 92 euros de material, más la ropa y calzado o el uniforme que, siendo habitual en muchos centros, cuesta de media unos 181 euros por alumno.

A eso se le añade la cuota del ampa o asociaciones equivalentes, (unos 40 euros anuales), encontramos con que equipar al niño con lo "necesario" para la vuelta al cole implica un desembolso de unos 520 euros, que pueden subir más si además hay que comprar material informático (una tableta o un ordenador, por ejemplo)...

La buena noticia que apuntan es que, a pesar de que el gasto en libros de texto supone una media de 203 euros, en todas las comunidades hay programas de acceso a libros de texto gratuitos. En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, se trata del programa Accede e incluye tanto a estudiantes de Primaria como de Educación Secundaria Obligatoria, Educación Especial y Formación Profesional Básica.