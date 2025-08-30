'Vicios Modernos': El Madrid salvaje y descarnado que Ceesepe dibujó antes de la Movida

Hay ciudades que se dejan dibujar dócilmente, que posan como modelos disciplinados ante el lápiz del artista. Y luego está el Madrid de finales de los setenta, ese animal herido y confuso que Ceesepe, más conocido como pintor y uno de los creadores más destacados de aquella generación, capturó en las páginas de sus cómics como quien fotografía a una bestia en plena metamorfosis. No era el Madrid luminoso de la Movida que vendría después, ni el gris plomizo del franquismo agonizante. Era algo intermedio, indefinible, un territorio de nadie donde convivían la esperanza y la autodestrucción en dosis tan equilibradas que resultaba imposible distinguir una de otra. Ceesepe: Vicios Modernos, publicado por la editorial Fulgencio Pimentel, quizás sea el volumen definitivo de esa época. Una cuidada y codiciada edición (se imprimieron tan solo 800 ejemplares) que sirvió también de catálogo para la exposición dedicada al artista en La Casa Encendida en 2019 y que recoge la obra en cómic que Ceesepe alumbró durante una década.

Carlos Sánchez Pérez, Ceesepe para la posteridad, tenía 20 años cuando en 1976 conoció a Alberto García-Alix en los billares de la calle Emilio Ferrari. Ambos universitarios sin éxito, los dos con esa urgencia creativa que solo poseen quienes no tienen nada que perder. "Yo venía de la universidad, de fracasar, y él despertó mi creatividad", confesaría García-Alix décadas después en una entrevista con la Fundación ENAIRE recordando aquel encuentro primaveral que cambiaría el rumbo del cómic underground español.

La Cascorro Factory, nombre que unía el corazón más castizo del Rastro madrileño con la utopía de la Factory neoyorquina de Warhol, no era más que un puesto en la calle Encomienda número 2 y una buhardilla en el Paseo Imperial 29, junto a la Puerta de Toledo. Pero desde ese reducto marginal, Ceesepe y García-Alix estaban a punto de crear algo que ni ellos mismos podían imaginar: el testimonio gráfico más descarnado de un Madrid que desaparecería para siempre.

Documento de una generación perdida

Vicios Modernos no era un cómic al uso. Como explicaría Elsa Fernández-Santos, comisaria de la exposición retrospectiva de 2019 en La Casa Encendida, en un texto del propio libro, se trataba de "una suerte de tebeo documental" donde García-Alix aparecía como protagonista mientras Ceesepe, caracterizado como "un excesivo y teatral músico glam", ejercía de observador omnipresente. Las fotografías del primero se transformaban en las viñetas abigarradas del segundo, creando una simbiosis única entre realidad y ficción.

"Todo lo que dibujaba estaba en la calle", afirmaba Ceesepe en una de sus escasas apariciones televisivas con Paloma Chamorro en el programa La Edad de Oro de TVE La 2, emitido entre 1983 y 1985. Y era literalmente cierto. Las calles que aparecen en Vicios Modernos son reconocibles: la Gran Vía con sus cines de sesión continua, Malasaña antes de ser Malasaña, el Rastro como epicentro de todo lo marginal, la plaza de Cascorro como punto de encuentro de una fauna urbana que parecía salida de una película de Berlanga pasada por el filtro del underground americano.

Viñeta de Ceesepe incluida 'Vicios Modernos'. / Fulgencio Pimentel

Pero el Madrid de Ceesepe no solo era pintoresco. Era brutal. En Bestias de lujo, una de las historias incluidas en el fanzine, un grupo de jóvenes mira al frente y canta sin pudor: "Sí, somos la generación más perdida de todas. Los últimos héroes de una raza de perdedores. Chulos, putas y maricones. No servimos para nada". Más allá de la fascinación por el maldtisimo de todo outsider juvenil, suponía la constatación descarnada de una realidad que el discurso oficial pretendía ignorar.

La geografía underground del desencanto

El Madrid babilónico e imposible que dibujaba Ceesepe tenía coordenadas precisas. La buhardilla del Paseo Imperial donde vivían El Hortelano y el propio Ceesepe era el cuartel general de operaciones. Desde allí, la ciudad se extendía como un mapa del tesoro donde cada punto marcaba una estación en el via crucis de la marginalidad creativa.

Marcos Carrasco, cofundador de aquella Cascorro Factory, recordaba en el blog La Tertulia Perezosa en septiembre de 2019: "Cascorro Factory no empieza en el Rastro, realmente empieza en la calle Gutierrez de Cetina, que es donde vivíamos Ceesepe y yo, cada uno con sus padres". Era un Madrid de barrios periféricos, de bares que cerraban tarde y abrían temprano, de librerías de viejo donde se podían encontrar cómics americanos de contrabando.

"Flotaba, era poco consciente de lo que podía ser o era, vivía con despreocupación, con ingenuidad. Nos sentíamos príncipes y dueños de nuestra vida", evocaba García-Alix en la misma entrevista con la Fundación ENAIRE sobre aquellos días. Pero esa sensación de libertad tenía un precio. Como relataba su coetánea, la artista Ouka Leele, en una entrevista publicada en República.com el 25 de mayo de 2022: "Al principio era horrible, de pedir por la calle. Si se le caía a alguien dinero por la calle lo cogías y te ibas a comer, vivíamos casi de la providencia y la suerte".

El Rastro era el epicentro de esta geografía alternativa. No solo porque allí vendían sus fanzines grapados a mano, sino porque representaba todo lo que el Madrid oficial rechazaba: el mercadeo, lo usado, lo marginal, lo que otros desechaban. "Empecé en el 76, con Ceesepe teníamos la Cascorro Factory y editábamos cómics underground. Montxo Algora traducía los cómics americanos, y nosotros los pirateábamos y los editábamos en español", confesaba García-Alix sin pudor alguno.

Slober: el antihéroe del Madrid nocturno

Si Madrid era el escenario, Slober era su habitante más genuino. Este personaje, creación icónica de Ceesepe, funcionaba, según cuenta Jordi Costa en su ensayo para la edición de Vicios Modernos de Fulgencio Pimentel , como "un alter ego pulsional del artista" que avanzaba "como un vector de transgresión y crueldad a través de unos universos oscuros regidos por el horror vacui". Slober no paseaba por el Madrid monumental; su territorio eran los márgenes, las zonas de sombra, los no-lugares donde la ciudad oficial no llegaba.

Las viñetas de Slober mostraban un Madrid alucinado, deformado por el exceso y la desesperación. Era una ciudad donde los edificios parecían inclinarse amenazantes sobre las aceras, donde las farolas proyectaban sombras imposibles, donde cada esquina podía ser el escenario de una epifanía o una tragedia. "Ceesepe se convirtió en sus primeras creaciones del personaje Slober en el mejor poeta del mal viaje que tuvo la historieta contracultural", afirmaba Costa.

Portada del 'Vicios Modernos' original. / Fulgencio Pimentel

Lo extraordinario es que ese Madrid distorsionado era, paradójicamente, más real que el oficial. Como explicaba Fernández-Santos, "no se pueden entender los años setenta en España sin medir lo que supuso el aterrizaje, en la esfera juvenil, de las historietas y dibujos que la cultura oficial ninguneaba". Ceesepe no inventaba; traducía al lenguaje del cómic underground una realidad que existía pero que nadie quería ver.

"Estuve un mes en la Escuela de Bellas Artes y lo dejé. Esa es toda mi formación artística", declaraba Ceesepe con orgullo en una entrevista retrospectiva recogida por Soñando Con Maletas en julio de 2019. "Había muchos que dibujaban mejor. Podía pasarme una semana con un dibujo, que ellos hacían en un día y encima el mío estaba medio torcido. Pero se notaba que era mío".

Esa falta de formación académica, lejos de ser un lastre, se convirtió en su mayor virtud. Sus viñetas tenían una urgencia, una inmediatez que ningún académico podría haber conseguido. "Conoces chicas, tomas copas, vas a casa y dibujas. Todo consiste en cerrar los ojos y visualizar algo. Luego lo dibujas lo mejor que sabes, en eso consiste este oficio", explicaba con una simplicidad que escondía toda una filosofía creativa, según recoge la misma fuente.

El Madrid de Ceesepe estaba dibujado con tinta china y rotulador, con trazos nerviosos que parecían querer escapar del papel. Los rostros de sus personajes tenían "ojos grandes", según la descripción de Julia Luzán en El Asombrario, ojos que parecían haber visto demasiado y demasiado pronto. Las calles se retorcían siguiendo una perspectiva imposible, como si la ciudad misma estuviera sufriendo los efectos de las sustancias que consumían sus habitantes.

Ceesepe era, según Marcos Carrasco en la entrevista de La Tertulia Perezosa, "el puente entre Barcelona, mucho más activa en este mundo, y Madrid. Nosotros viajábamos mucho a Barcelona para estar con la gente de allí. Conocimos a Mariscal, a los hermanos Farriol, Martí, Roger... Yo iba con Ceesepe y nos entrevistábamos con toda la gente de allí, ellos nos llevaban la delantera".

Ceesepe en una foto de la época. / Fulgencio Pimentel

El Madrid de Vicios Modernos dialogaba con la Barcelona de El Rrollo, pero manteniendo su identidad específica. Como señalaba Jordi Costa en su ensayo Cómo acabar con la contracultura (2018): "La historieta contracultural madrileña lució unos marcados rasgos diferenciales con respecto a las propuestas de El Rrollo. En los trabajos de Ceesepe siempre había algo de mal viaje de ácido en dirección a las puertas de una pesadilla heroinómana".

Esta especificidad madrileña tenía que ver con la propia idiosincrasia de la ciudad. Mientras Barcelona miraba hacia Europa, Madrid miraba hacia dentro, hacia sus propias contradicciones. Era la capital de un país que transitaba de la dictadura a la democracia, y esa transición no era ni limpia ni indolora. Las calles que dibujaba Ceesepe estaban llenas de fantasmas del pasado y espectros del futuro.

De Cascorro a la Gran Vía: el mapa emocional de la ciudad

El Madrid de Vicios Modernos tenía su propia cartografía emocional. La plaza de Cascorro era el punto de partida, el lugar donde todo comenzaba cada domingo cuando montaban el puesto para vender los fanzines. Desde allí, la ciudad se desplegaba en círculos concéntricos de intensidad creciente. El Paseo Imperial, con su comuna artística, era el refugio. "Ceesepe me decía: 'nena, estamos en la Bateau Lavoir, como Picasso'", recordaba Ouka Leele en una entrevista publicada por El Independiente en 2021, evocando las delirantes comparaciones con el París bohemio que hacían para dignificar su precariedad.

Malasaña era el territorio de caza, el lugar donde sucedían las cosas. Los bares que cerraban tarde, los pisos donde se organizaban fiestas interminables, las calles donde se gestaba lo que después sería mitificado como la Movida. Pero en el Madrid de Ceesepe, Malasaña no era todavía un barrio cool; era simplemente un lugar barato donde vivir. La Gran Vía aparecía en las viñetas como una arteria enferma, con sex shops semiclandestinos y bares de copas donde se mezclaban todas las tribus urbanas. No era la avenida luminosa de los musicales, sino un territorio ambiguo donde convivían el glamour decadente y la sordidez más absoluta.

Ese Madrid de sus páginas no puede entenderse sin su contexto político: una ciudad donde Franco no terminaba de morirse; donde los jóvenes, independizados pronto de sus padres, vivían un underground sórdido y desclasado en una urbe oscura, sin forma, en la que día sí y día también los universitarios cortaban la calle Princesa. Este telón de fondo político no aparecía explícitamente en las viñetas de Ceesepe, pero lo impregnaba todo. Sus personajes vivían en un presente perpetuo, sin futuro ni pasado, porque el país mismo estaba en esa situación de limbo. La dictadura había muerto pero no terminaba de desaparecer; la democracia había nacido pero no terminaba de consolidarse.

Amigos y rostros populares del Madrid 'underground' de la época, como García-Alix (con tupé; el también fotógrafo era coautor de los cómics) o Carlos Berlanga (con gafas oscuras) aparecen en las páginas de 'Vicios Modernos'. / Fulgencio Pimentel

"En ese núcleo de compatibilidades cabe detectar el germen contracultural del que surgirá la fuerza colectiva que prenderá la mecha de la Movida, antes de que el fenómeno devenga marca, coartada para la instrumentalización de la cultura joven en tiempos de gobierno socialista", analizaba Jordi Costa. Ceesepe estaba documentando, sin saberlo, los últimos días de una forma de vida que pronto sería imposible.

Años después, cuando la Movida se había convertido en marca y producto de exportación, Ceesepe renegaría de todo aquello. "¡La Movida! No quiero tener nada que ver ni con Alaska, ni con Mario Vaquerizo, ni con Fabio McNamara", declaraba en 2015 a Somos Malasaña. Su Madrid no era ese Madrid domesticado y comercializable. Era otro, más oscuro, más real.

"Sería incapaz de volver a dibujar estas historietas, mi mano no sabría hacerlo, no podría", confesaba en una entrevista con FronteraD. Y tenía razón. Aquel Madrid, auqella geografía concreta, ya no existía. Las calles seguían teniendo los mismos nombres, pero la ciudad era otra. La buhardilla del Paseo Imperial se había convertido en un loft de lujo; el Rastro, en una atracción turística; Malasaña, en un parque temático del vintage.

Pero en las 372 páginas de la edición de 2019 publicada por Fulgencio Pimentel, aquel Madrid sigue vivo. Un Madrid donde todo era posible porque nada estaba garantizado, donde la creatividad nacía de la precariedad, donde un grupo de jóvenes sin futuro decidieron inventarse su propio presente.

El Madrid eterno de los márgenes

Vicios Modernos nos enseña que cada ciudad contiene múltiples ciudades, y que el Madrid oficial nunca ha sido el único Madrid. El que dibujó Ceesepe era el Madrid de los márgenes, de los que no salían en las fotos oficiales, de los que construían cultura desde la periferia, literal y metafóricamente. Hay un Madrid así que sigue existiendo, aunque ya no sea el mismo ni esté en los mismos lugares. Se ha desplazado hacia otros barrios, adoptado otras formas, pero mantiene la misma esencia: la de una ciudad que se resiste a ser domesticada, que genera anticuerpos contra la normalización, que sigue produciendo Ceesepes aunque ya no se llamen así.

Una página de 'Vicios modernos'. / Fulgencio Pimentel

José Guirao, entonces ministro de Cultura, declaró tras la muerte del artista: "Su desaparición significa perder a uno de los referentes de la cultura más innovadora de la España democrática". Pero quizás el mejor homenaje se lo hizo Ouka Leele: "Dicen que solo se conoce a las grandes personas en su último momento, y tú lo eres: has sido precioso hasta en la muerte. Y contigo puedo decir con todas las letras, llenas de verdad, que has sido un gran ARTISTA. Teníamos a Toulouse-Lautrec en Madrid y no nos dábamos cuenta".

Y sin embargo, o precisamente por eso, perdura. En cada relectura de aquellas viñetas abigarradas, el Madrid de finales de los setenta vuelve a la vida con toda su miseria y su grandeza. Las calles que dibujó Ceesepe ya no son las mismas, pero el impulso que las creó sigue latiendo en algún lugar de la ciudad. Porque Madrid no es solo un escenario: es un estado mental, una forma de estar en el mundo, una manera de convertir la marginalidad en arte y el fracaso en épica.

Aquel puesto del Rastro en la calle Encomienda ya no existe. La Cascorro Factory cerró hace décadas. Ceesepe murió en 2018. Pero cada vez que alguien abre Vicios Modernos, el Madrid salvaje y descarnado de finales de los setenta vuelve a existir, tan real como las calles que pisamos cada día, tan imaginario como los sueños de unos jóvenes que decidieron que, si el futuro no existía, bien podían inventárselo a golpe de tinta china y rotulador. En esas viñetas torcidas, dibujadas durante una semana cuando otros las habrían hecho en un día, late todavía el corazón oscuro de una ciudad que se niega a ser domada.